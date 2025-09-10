Donald Trump'tan Rusya açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlâl etmesine dair açıklamada bulundu.

Açıklamasını, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yapan Trump "Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını dronlarla ihlâl etmesi ne demek oluyor? İşte başlıyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Varşova yönetiminin NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca olayın istişare edilmesi talebi üzerine bu konuyu müttefik ülkelerle görüştüklerini belirtti.

Rutte, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Polonya'da Rus İHA'larının düşürülmesinde Polonya, İtalya, Almanya ve Hollanda'dan teçhizatın kullanıldığını aktardı.

Müttefik ülkelerle Polonya'nın NATO antlaşmasının 4. maddesi uyarınca istişare talebi üzerine Rus İHA'larının bu ülkenin hava sahasını ihlalini görüştüklerini belirten Rutte, "Müttefikler Polonya ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler ve Rusya'nın pervasız davranışını kınadılar." dedi.

Rutte, olayın tam değerlendirilmesinin sürdüğünü kaydederek "Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir olay olmadığıdır. NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, doğu kanadının tamamı boyunca caydırıcılık ve savunma duruşumuzu aktif olarak yönetmeye devam edecektir." diye konuştu.

Polonya'daki olayın müttefiklerin caydırıcı etki oluşturmak için savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini gösterdiğini belirten Rutte, müttefiklerin Rusya'nın "yıkım kampanyası karşısında" Ukrayna'ya verdikleri desteği artırmada kararlı olduğunu söyledi.

Rutte, Rusya'nın pervasızca davrandığını belirterek "Müttefiklerin hava sahasını ihlal etmeyi durdurun ve bizim hazır olduğumuzu, müteyakkız olduğumuzu ve NATO topraklarının her santimetresini savunacağımızı bilin." ifadesini kullandı.

RUSYA: POLONYA HEDEF ALINMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere dün yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin ise saldırılarda hedef alınmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın bazı insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.