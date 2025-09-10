Habertürk
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu! | Son dakika haberleri

        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!

        Başkentte akıllara durgunluk veren ve felaketin ucuz atlatıldığı bir kaza meydana geldi. Olayda kaldırıma çarpan otomobil, yaya ve araçların üzerinden uçarak savruldu. Aracın park halindeki 3 otomobilin de üzerinden geçtiği ve sürüklendiği görüldü. Kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:16
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Ankara'da kaldırıma çarpan otomobilin yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı'nda 11 Ağustos'ta meydana gelen kazada, bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        3 KİŞİNİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

        Çarpmanın etkisiyle otomobil, çevredeki bir işletmenin önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdı, ardından savrularak vatandaşların ve park halindeki araçların üzerinden geçip devrildi.

        Yaralanan 3 kişinin tedavilerinin çevredeki hastanelerde tamamlandığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın kaldırıma çarpıp havalanarak park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği ve sürüklendiği görüldü. Kayıtlarda ayrıca çevredekilerin panik anları da yer aldı.

