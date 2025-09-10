Eldivenle cinayet! Meryem'in katiline iddianame hazırlandı!

Bağcılar'da ocak ayında meydana gelen olayda 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren Zekeriya Ali, Meryem Samou (12) ve kardeşi Ahmet S.'ye (5) taşla saldırdı.

DHA'nın haberine göre Meryem Samou saldırıda hayatını kaybetti kardeşi Ahmet S. ise yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 15 Ocak'ta tutuklanan Zekeriyya Ali (51) 25 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

13 Ocak'ta Bağcılar'da annesinin çalışmak için işe gittiği sırada kardeşi Ahmet S. ile evde bulunan Meryem Samou, binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriyya Ali'nin taşlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından ve gözünden yaralanan Ahmet S.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin adından hastaneye kaldırdı. Meryem Sanoyu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zekeriyya Ali, 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAFA TRAVMASINA BAĞLI KAFATASI KIRIKLARI" Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Zekeriyya Ali'nin eldivenle eve girdiği tespit edildiğine yer verildi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda ise, Meryem'in ölüm nedenine ilişkin 3 adet kesici delici alet yarası ve 17 adet kesik vasıfta yara tespit edildiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları olarak tespit edildi.Güvenlik kamera görüntülerinde ise, Zekeriyya Ali'nin olay yerine gittiği, yüzünün tam net olarak görüldüğü, elinde eldiven olduğu, devam eden görüntülerde ise olay yeri adresinden çıkıp hızla uzaklaştığı, tedirgin hallerde bulunduğu, dönerken elinde eldiven olmadığı görüldü. "KAFASINA DOĞRU SERT BİR ŞEKİLDE 2 DEFA VURDUM" Tutuklanan Zekeriya Ali'nin savcılıktaki ifadesinde "Eşimle birlikte ailenin evine gidip sohbet ettik. Guli'nin çocuk odası lambasının arızalı olduğunu, odanın çok yüksek olduğunu, kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi bana ve benden yardım istedi. Ben de lambaya baktım ve lamba yuvası olmadığını fark ettim 'Yardımcı olacağım' deyip evden ayrıldım. Olay günü ise göğsümde ağrı olması sebebiyle işe gitmedim, bir süre sonra da işe gideceğim diyerek evden çıktım. Minibüs beklerken nalbur gördüm ve işe gitmekten vazgeçerek nalbura girdim. 20 lira karşılığında lamba yuvası aldım ve olay yerine gittim. Kapıyı Meryem Samou açtı. Evde Meryem ve Ahmad'den başka kimsenin olmadığını bilmiyordum. Meryem'den sandalye ve tornavida istedim, şalterleri indirdim ve telefon ışığını yakarak lamba yuvasını takacağı odaya girdim. Meryem'den telefon ışığını tutmasını istedim. Meryem annesinin çantasını göstererek 'Dayı annemin çantasında çok para var' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu. Meryem'in çok para var demesi üzerine bir an aklıma paraları almak geldi daha önce mutfakta gördüğüm kaldırım taşını alarak tekrar odaya geldim. Meryem'in kafasına doğru sert bir şekilde 2 defa vurdum. O esnada Meryem'in başı kanadı. Çantayı alıp içine baktığımda para olmadığını görünce sinirlendim ve yanında bulunan bıçağı Meryem'e doğru salladım. Bıçağın neresine geldiğini hatırlamıyorum, 3-4 kez bıçağı salladım bıçağın vücuduna değdiğini hissettim. Meryem hareketsiz kalınca aynı taşla bir diğer çocuk Ahmet'e bir defa vurdum Ahmet hareketsiz yerde kalınca evden çıktım ve kanlı eldivenleri çöpe attım" dediği öğrenildi.

25 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINDA Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Zekeriya Ali için, Meryem Samou'ya karşı işlediği, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S.'ye karşı, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi istendi. Sanık 25 Eylül Perşembe Bakırköy Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.