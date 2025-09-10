Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evlerinde cesetleri bulunan Dursune Bilgili (50) ile kızı Havva Nur Anzerli’yi (5) kesici aletle öldürdüğü iddia edilen M.İ.G. (16), İstanbul’da yakalandı. M.İ.G., ifadesi için Kocaeli’ye getirildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 302’nci Sokak’ta meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi. Ekipler, bir süre önce eşinden boşanan Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Bilgili ile kızını öldürdüğü iddia edilen M.İ.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. M.İ.G., İstanbul Kadıköy’de Moda Sahili’nde yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kocaeli’ye getirildi.

ŞÜPHELİ OĞLUYMUŞ Yakalanan M.İ.G.’nin, kadının 2017'de ölen eşinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.İ.G.’nin 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki sorgusu süren M.İ.G.’nin önce annesi Dursune Bilgili’yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli’yi bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Eşi cezaevinde olduğu belirtilen Dursune Bilgili, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı’nda, Havva Nur Anzerli’nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul’da toprağa verildi.