Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin futbol akademi projesi! - Fenerbahçe Haberleri

        İşte Fenerbahçe'nin futbol akademi projesi!

        Fenerbahçe Futbol Akademisi proje tanıtım töreni yapıldı. Burada sembolik beton atma töreni gerçekleştirilirken, başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra futbolcular da törene katıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.09.2025 - 13:55 Güncelleme: 10.09.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Futbol Akademisi proje tanıtım töreni yapıldı.

        • 2

          Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolculardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Fred Rodrigues ile eski futbolcular ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

        • 3

          Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, konuşmaların ardından Maltepe'deki araziyi ziyaret etti.

        • 4

          Burada sembolik beton atma töreni gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetime, Mert Hakan Yandaş ve altyapı takım kaptanları da eşlik etti.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Ece Seçkin'in sapığı yakalandı
        Ece Seçkin'in sapığı yakalandı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa