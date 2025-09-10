Ergin Ataman: Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı. Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde karşılaşacak.

Yarı final mücadelesi öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik direktör Ergin Ataman, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"Letonya galibiyete turnuvaya çok iyi başladık. Ardından Sırbistan galibiyeti bize çok büyük moral verdi. Sırbistan, turnuvanın en büyük favorisiydi. Biz yolumuza üst üste galibiyetlerle devam ediyoruz. Çok iyi, coşkulu basketbol oynuyoruz. Polonya maçı da buna benzer bir maç oldu. Biz, Polonya'dan zaten üstün bir takım olduğumuzu biliyorduk. Çok net bir galibiyet aldık. Yarı finalde ise karşımızda çok ciddi bir rakip olacak."

"Yunanistan çok tecrübeli bir ekip, zor bir maç bizi bekliyor ama hazırız. Yunanistan'ın zayıf yönlerine çalıştık. Bizim de çok kaliteli bir kadromuz var. Şu anda motivasyonumuz yerinde. Bu maç Polonya maçı gibi olmaz, çok sert bir maç olacak. Yunanistan'a karşı orta seviyede bir galibiyet yeterli olmayabilir. Tüm gücümüzle finale çıkmaya çalışacağız. Çünkü finale çıkmak madalyayı garantilemek demek."

