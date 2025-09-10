Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek 24 yıl sonra yarı finale yükseldi. Yarı final mücadelesi öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik direktör Ergin Ataman, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 23:40 Güncelleme: 10.09.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı. Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde karşılaşacak.

        Yarı final mücadelesi öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik direktör Ergin Ataman, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

        "Letonya galibiyete turnuvaya çok iyi başladık. Ardından Sırbistan galibiyeti bize çok büyük moral verdi. Sırbistan, turnuvanın en büyük favorisiydi. Biz yolumuza üst üste galibiyetlerle devam ediyoruz. Çok iyi, coşkulu basketbol oynuyoruz. Polonya maçı da buna benzer bir maç oldu. Biz, Polonya'dan zaten üstün bir takım olduğumuzu biliyorduk. Çok net bir galibiyet aldık. Yarı finalde ise karşımızda çok ciddi bir rakip olacak."

        REKLAM

        "Yunanistan çok tecrübeli bir ekip, zor bir maç bizi bekliyor ama hazırız. Yunanistan'ın zayıf yönlerine çalıştık. Bizim de çok kaliteli bir kadromuz var. Şu anda motivasyonumuz yerinde. Bu maç Polonya maçı gibi olmaz, çok sert bir maç olacak. Yunanistan'a karşı orta seviyede bir galibiyet yeterli olmayabilir. Tüm gücümüzle finale çıkmaya çalışacağız. Çünkü finale çıkmak madalyayı garantilemek demek."

        "Cedi Osman müthiş bir turnuva geçiriyor. Maalesef dün ciddi bir sakatlık geçirdi. Doktorlarımız stres kırığında şüphelendi. Kırık yok ama kemik ödemi var. Bugün antrenman yapamadı, üzerine zor basıyor. Maçın iki gün içinde olmaması bir avantaj. Cuma gününe yetiştirmeye çalışıyoruz."

        REKLAM

        "12 Dev Adam yeniden sahiplenildi. Bu takım Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek istiyor. 2-3 senedir bu turnuvanın önemini vurguladım. Madalyanın rengini bilemiyorum ama alacağız. Kariyerimden daha çok milli takımımızın yükselmesi önemli."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li sağcı aktivist silahlı saldırıya uğradı
        ABD'li sağcı aktivist silahlı saldırıya uğradı
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Habertürk Anasayfa