Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta poligondan tabanca ve mermi çaldı!

        Kahramanmaraş'ta poligondan tabanca ve mermi çaldı!

        Kahramanmaraş'ta bir poligondan 2 adet tabanca ve 300 adet mermi çalan 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 03:17 Güncelleme: 11.09.2025 - 03:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu kişi, poligondan 2 adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı.

        İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

        OTOMOBİL ÇALMAYA TEŞEBBÜS ETTİ, BAĞ EVLERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

        16 yaşındaki şüphelinin, aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. İHA'nın haberine göre; bayiye zarar veren şüpheli, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı.

        REKLAM

        Şüphelinin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair görüntüler de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        POLİS EKİPLERİ, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Teyakkuza geçen polis ekipleri, 16 yaşındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Habertürk Anasayfa