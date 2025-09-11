Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Migrenin gizli düşmanlarına dikkat: Hangi gıdalar baş ağrısını tetikliyor?

        Migrenin gizli düşmanlarına dikkat: Hangi gıdalar baş ağrısını tetikliyor?

        Birden başlayan şiddetli baş ağrılarının ardında bazen yediğimiz yiyecekler olabilir. Peynirden kahveye, işlenmiş etlerden tatlılara kadar pek çok gıda, migren ataklarının tetikleyicisi olabiliyor. Peki hangi besinlerden uzak durmak gerekiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 10:57 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:57
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migren, yalnızca sıradan bir baş ağrısı değildir; kişinin günlük yaşamını ciddi ölçüde etkileyen nörolojik bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, migrenin nedenlerini araştırırken beslenme alışkanlıklarının da önemli bir rol oynadığını vurgular. Bazı gıdalar, beyindeki kimyasal dengeleri etkileyerek atakları tetikleyebilir. Bu nedenle migren hastalarının, günlük diyetlerinde ne yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerekir...

        PEYNİR VE FERMANTE ÜRÜNLERİN ETKİSİ

        Peynir gibi uzun süre olgunlaştırılmış ve fermente edilmiş ürünler, tiramin adı verilen bir madde içerir. Tiramin, beyindeki damarların daralmasına veya genişlemesine yol açarak migren ataklarını başlatabilir.

        Özellikle rokfor, parmesan, cheddar gibi güçlü aromalı peynirler migreni olan bireyler için risklidir. Bunun yanında turşu, soya sosu ve şarap gibi fermente ürünler de aynı etkiyi gösterebilir.

        KAFEİNİN İKİLİ ROLÜ

        Kafein, migren üzerinde hem faydalı hem de zararlı etkilere sahip olabilir. Az miktarda kafein, baş ağrısını hafifletirken aşırı tüketildiğinde tam tersi etki yaparak migren ataklarını tetikleyebilir. Kahve, enerji içecekleri ve bazı çikolata çeşitleri bu nedenle kontrollü tüketilmelidir. Migren hastaları için “denge” burada en önemli noktadır.

        İŞLENMİŞ GIDALAR VE KATKI MADDELERİ

        Hazır yiyeceklerde bulunan sodyum nitrat, monosodyum glutamat (MSG) gibi katkı maddeleri de baş ağrılarını artırabilir. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri bu kategoriye girer.

        Ayrıca cips, hazır çorbalar ve paketli atıştırmalıklar da risk faktörü taşır. Katkı maddelerinin vücutta yarattığı kimyasal değişimler migreni tetikleyebilir.

        ALKOL VE ŞEKERİN ETKİLERİ

        Alkol, özellikle kırmızı şarap, migren ataklarının bilinen en güçlü tetikleyicilerindendir. Bunun yanında fazla şeker tüketimi, kan şekeri dalgalanmalarına neden olarak baş ağrılarını tetikleyebilir. Gazlı içecekler, tatlılar ve yüksek şeker içeren atıştırmalıklar migreni olan kişilerde atakların daha sık yaşanmasına yol açabilir.

        SONUÇ: KİŞİSEL TAKİBİN ÖNEMİ

        Her bireyin migren tetikleyicileri farklı olabilir. Bu nedenle uzmanlar, hastaların bir “migren günlüğü” tutmasını öneriyor. Ne zaman, hangi yiyecekten sonra atakların başladığını kaydetmek; kişisel farkındalık sağlayarak yaşam kalitesini yükseltebilir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, migrenle mücadelede en önemli adımlardan biridir.

        Yazı Boyutu
