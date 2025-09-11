Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan transferinin perde arkası! - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!

        Galatasaray'da İlkay Gündoğan transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferinin son dakika hamlesi olmadığı, yaz başından bu yana yürütülen titiz bir planın sonucu olduğu öğrenildi. Kulübün, tecrübeli orta saha için Göktürk'te bir evi oyuncunun ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn ettirdiği; inşaatın yaz başında başlayıp Osimhen ve kaleci önceliği nedeniyle yavaşladığı, Başkan Dursun Aydın Özbek'in talimatıyla yaz sonunda yeniden hızlandığı öğrenildi

        Giriş: 11.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:55
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Galatasaray’ın İlkay Gündoğan transferi son günlerin ürünü değil, aylar öncesinden yapılan titiz bir planın sonucu.

        Sarı kırmızılı yönetimin, tecrübeli orta saha için yaz başından bu yana hazırlık yaptığı ve bu süreçte Göktürk’te bir evin içini de yıldız futbolcunun ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn ettirdiği öğrenildi.

        İnşaat çalışmaları yaz başında başlarken önceliğin Osimhen ve kaleci takviyesine verilmesi sırasında inşaat faaliyetleri de yavaşladı.

        Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Aydın Özbek’in de isteği doğrultusunda yaz sonuna doğru inşaat çalışmaları kaldığı yerden devam etti ve nihayetinde İlkay da parçalı formayı giydi.

        Manchester City’de kaptanlık yapan, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi devlerde top koşturan İlkay Gündoğan da yıllardır hayalini kurduğu Galatasaray formasına kavuşarak çocukluk rüyasını gerçekleştirdi.

        Türk asıllı Alman milli yıldız, İstanbul’a adım attığı ilk günden itibaren bu aidiyeti hissettiğini belirtirken idmanlardaki performansıyla da dikkat çekti.

        Kalitesini her yönüyle gösteren tecrübeli futbolcunun Eyüpspor karşısında sahaya 11’de çıkması ve forvet arkasında görev yapması bekleniyor.

        Sadece saha içindeki kalitesiyle değil, karakteriyle de ön plana çıkan İlkay’ın, takım arkadaşları üzerinde de kısa sürede olumlu bir etki bıraktığı ifade ediliyor.

        Habertürk Anasayfa