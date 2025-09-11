Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 7.876,63 %-0,29
        TMSF'den Can Holding açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF'den Can Holding açıklaması

        TMSF'den yapılan açıklamada "İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır. Bu dönemde TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir" denildi

        Giriş: 11.09.2025 - 11:03 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:08
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Tasarruf Mevduratı Sigorta Fonu'dan (TSMF) Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmasına yönelik basın açıklaması geldi.

        Açıklamada "İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır. Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

        Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Öte yandan Can Holding'in Küçükçekmece'de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet geldi. Heyet üyeleri, jandarmanın güvenlik önlemleri altında holding binasına giriş yaptı.

        Habertürk Anasayfa