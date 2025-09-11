Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Personel eksikliği ve uçuş sıkışıklığı... Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor | Dış Haberler

        Personel eksikliği ve uçuş sıkışıklığı... Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor

        Almanya'da pilotlar sendikası, personel eksikliği ve operasyon sıkışıklığı nedeniyle pilotların yüzde 93'ünün uçuş sırasında uyukladığını ve konunun 'endişe verici bir gerçeklik' haline geldiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya havacılık sektörde "artan yorgunluk" konusunda alarm veriliyor.

        Vereinigung Cockpit sendikası geçtiğimiz haftalarda 900'den fazla pilotla bir anket gerçekleştirdiğini ve bu pilotların %93'ünün son birkaç ay içinde uçuş sırasında uyukladıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

        Anketin "temsili olmadığı" konusunda uyarıda bulunan sendika, pilotların %12'sinin her uçuşta uyukladığını, %44'ünün bunu düzenli olarak yaptığını, %33'ünün ara sıra uyukladığını, %3'ünün bir kereye mahsus uyukladığını ve %7'sinin ise ne sıklıkla uyukladığını artık sayamadığını aktardı.

        Sendika, uçuş sırasında uyuklamanın üyeleri için "endişe verici bir gerçeklik" haline geldiğini söyledi.

        Pilot, kokpit çalışanı ve stajyer olmak üzere toplam 10 bin kişiyi temsil eden sendikanın başkan yardımcısı Katharina Dieseldorff, "Uyuklamak uzun zamandır Alman kokpitlerinde bir norm haline geldi" dedi.

        "Başlangıçta kısa vadeli bir iyileşme önlemi olarak düşünülen şey, yapısal baskıya karşı kalıcı bir cevaba dönüştü. Kısa bir şekerleme kendi başına kritik değildir. Ancak sürekli yorgun bir kokpit ekibi önemli bir risktir."

        Personel eksikliğinin ve "artan operasyonel baskının" özellikle yaz aylarında pilotlar için durumu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Habertürk Anasayfa