'Veliaht', bu akşam SHOW TV'de başlıyor

SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Veliaht', sonunda izleyicilerle buluşuyor. FARO ve Gold Yapım imzalı bu güçlü yapımın ilk bölümü, bu akşam, saat 20.00'de ekranlara gelecek.

REKLAM advertisement1

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

REKLAM

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

REKLAM Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkaç çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun iddialı dizisi 'Veliaht'ın oyuncuları, canlandırdıkları karakter ve diziye dair merak edilenleri anlattı. Akın Akınözü (Timur Aslan) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Kancayı atan hikâyesi oldu ama projeyi kabul etmemi sağlayan asıl unsurlar; özenle kaleme alınmış senaryomuz, çalışma disiplinime yeni bir seviye kazandıran yapım ekibimiz, her anlamda bana güven veren yönetmenimiz ve tabii ki birlikte oynamak için sabırsızlandığım oyuncu kadromuz oldu. REKLAM Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? 'Timur' mücadeleci, hakkaniyetli ve gözü kara bir karakter. Onun duruşu, sorgulayan ve haksızlığa boyun eğmeyen bir gençlik profilini yansıtıyor. 'Timur' ile birlikte gençliğin adalet ve direnç duygusunu ekrana taşırken, bu gençliğin güç karşısında tabuları yıkan mücadelesine şahit olma ihtimali beni derinden heyecanlandırıyor. Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekân, birçok farklı dünyayı ve hikâyeyi içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor? Otogarı dizinin merkezine yerleştirmek bence dahiyane bir fikir. Çünkü milyonlarca farklı motivasyona, hayale ve umuda sahip insanın yolu ya buradan başlıyor ya da buraya çıkıyor. Bu yüzden otogar hem hayatın çeşitliliğini hem de ortak hikâyelerimizi içinde barındırıyor. Seyirci kendini burada bulamazsa başka nerede bulacak? Bu yönüyle ‘Veliaht’, herkese dokunabilecek çok güçlü ve samimi bir hikâye vadediyor.

Akın Akınözü Serra Arıtürk (Reyhan Karslı) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Senaryoyu ilk okuduğumda edebiyatının çok güçlü olduğunu düşünmüştüm. Daha önceden tanışık olmadığım bir otogar dünyasına ait bu kadar nevi şahsına münhasır karakteri birbiriyle iç içe görmek ve takip etmek okurken çok zevk vermişti ve merak uyandırmıştı. 'Reyhan' karakteri özelinde ise heyecanım her bir versiyonda daha da güçlendi. Bana, belki de izlemeye alıştığımız baş kadın karakterlerin çok dışında bir hayal kurdurttu 'Reyhan'. Doğallığına, gücüne ve metanetine hayran bıraktı. Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Tutkuları ve hayalleri; ailesi için yaptığı fedakarlıklar sebebiyle yarıda kalmış, içinde patlamaya hazır bir bombayla gezen, az konuşan, çok dinleyen, sessizliği etrafındakilerin bağırışlarından çok daha yüksek sesli olan, kapatıldığı kafesten kaçacağı günü bekleyen, her şeyden önce sevdiğini düşünen, umut dolu, sabırlı ve öngörülü olmaya çalışırken acısını pek kimsenin duymadığı, çok güzel ve yalnız bir insan bence 'Reyhan'. En büyük ihtiyacı ve ilacı aşk. Hiç yapmamaya çalıştığı, kendini sakındığı seçimleri yapmasını ve biraz olsun hata yapmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

REKLAM Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyiriciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? Otogar, sayısız anıya ev sahipliği yapan kocaman bir dünya aslında. Bence en büyük katkısı; hafızaları dürtmek, kimisi için her şeyin başladığı ya da bittiği, belki de yarım kaldığı yere tekrar bir dönün bakın, hatırlayın demek… İzleyicimizde acaba kendi tecrübelerinden bir parça var mı diye merak uyandırmak, dolayısıyla bağlılık yaratmak… Her bir karakterin yolculuğunun karşılık göreceğine inandığım, anlatısı dürüstlükten şaşmayan hem kirli hem tertemiz bir hikaye Veliaht. Hem aşkın acıya ilaç olduğu hem de acının aşkı büyüttüğü, anlatmaktan gurur duyduğumuz bir hikâye. Serra Arıtürk Ercan Kesal (Zülfikar Karslı) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Öncelikle senaryo alışılmışın dışında, şaşırtıcı ve ilham verici bir metin. Üzerinde çok çalışılmış, sağlam bir hikâye. Yapımcısı ve yönetmeni öteden beri tanıdığım, güvendiğim, sinema derdi olan insanlar. Ekip de öyle... REKLAM Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Kederli bir insan. Ailesine çok düşkün. Bin bir zahmet ve zorlukla kurduğu krallığına veliaht arıyor. İyiyle kötüyü, güçle zafiyeti, korkuyla cesareti bir arada taşıyan ve yaşayan bir adam.

Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyirciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? Sinemamızda daha önce pek kullanılmamış bir dünya. Mekân olarak da çok güçlü bir görselliğe sahip. Müthiş etkileyici. Gerçek mekânlarda çekiyor olmamız da çok katkı sunacaktır diziye. Samimi, şaşırtıcı, kült bir iş bekliyor seyirciyi. Ercan Kesal Erkan Kolçak Köstendil (Yahya Kaptan) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? En önemli unsur merak unsuruydu galiba. İlk 5 bölüm senaryosu elime geçtiğinde bir gece okumaya başladım ve okumaya başladığımda her biten bölümden sonra heyecanla elime öbür bölümü alıyordum. Bir 5 bölüm daha olsaydı aynı gece yine bitirirdim herhalde. Seyircide de aynı etkiyi bırakacağını düşündüm. REKLAM Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? 'Yahya' ne istediğini bilen ve bu uğurda sabırla bekleyen sakin planlı ve gözü kara bir karakter. Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyirciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? Ee ne demişler bir şehirde neler olup bittiğini anlamak istiyorsan o şehrin otogarına bakacaksın. O otogar ayrılıkları, kavuşmaları, yola çıkışları, hikâyeleri, iktidar savaşlarını anlatmak için bir şehrin hatta bazen bir ülkenin küçük bir platosu gibi adeta. Seyirciyi o otogarda hayatın ta kendisi bekliyor.

Erkan Kolçak Köstendil Hazal Türesan (Derya Karslı) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Bir sürü etken var. Muhteşem hikâyesi, derinlikli karakterler, kamera önünde ve arkasında şampiyonlar ligi bir kadro, iyi yapım, harika yönetmenler. Senaryoyu okuduğumda iyi kurulmuş oyunlara, tutarlı oluşuna, insani inceliğine vuruldum. Hayal kurmanıza izin vermesi de çabası… REKLAM Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Tutkulu, hırslı, zaaflı bir kadın… Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyirciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? ⁠Gerçekten geçip gittiğimiz, ayrıldığımız bazen de kavuştuğumuz bir yer otogar. Şimdi Veliaht ile orada duruyoruz, zaman geçiriyoruz. Birbirimizin hayatına şahit oluyoruz. Bakıp görmediğimiz bir şeydeki insani halleri fark etmeye başlıyoruz. Yabancı birini tanıdık yapıyoruz gibi bir his. Hazal Türesan Derya Karadaş (Kudret Karslı) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Senaryo etkili oldu. 'Veliaht'ta karakterlerin ilişkileri net ve merak uyandırıcı. Yamaç ve Sinan'ın doğru bir ekip kuracaklarına olan güvenim de tamdı. Hemen kabul ettim. Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Adı 'Kudret'. Kudret, güç demek. Ailenin en büyük çocuğu. Ataerkil düzende ilk çocuğun erkek olması istenir. Kadın güçsüzdür. 'Kudret' bu bilgiyle büyümüş ve gardını almış. İsteklerini bastırmış. Kendini ertelemiş. Hâlâ babasının sevgisini arıyor. Hepimiz gibi...

REKLAM Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyirciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? Otogarda birbirlerinden ayrılan insanlar, otobüs hareket edene kadar birbirlerine el sallar. Dünyanın bütün sesleri o an ordadır. Fonda hep arabesk müzik vardır. Otobüs gider. Biraz da ağlanır. Birbirini seven insanlar ayrılır. Herkesin böyle bir hikâyesi vardır. 'Veliaht'ta tüm karakterler, duygusunu bu burukluktan alıyor. Toplumun kendilerine verdikleri roller ve istekleri arasında sıkışmışlar. Bu da bir savaş başlatmış. Hikâyemiz aksiyonunu bu kişisel çatışmalardan kuruyor. Soru sordurmuyor. İnandırıyor ve merak ettiriyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Derya Karadaş Tansu Biçer (Vezir Yılmaz) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Birçok sebebi var aslında. Konusu ve senaryosu en önemlisi tabi ki. Onlar içime sinmeden evet dediğim olmadı hiç bugüne kadar. Bana teklif edilen rol çok ilgi çekiciydi. Merak edeceğim araştırmak isteyeceğim bir rol 'Vezir'. Bir diğer sebep yapım şirketi ve Yamaç Okur tabii ki... Kendisiyle çalışmak bana her zaman oyuncu olarak güven vermiştir. O da önemli sebeplerden biri. Başta Sinan Öztürk olmak üzere ekibi tanıyor olmak birbirine alışkın olmak ve anlaşabiliyor olmak, bir oyuncu olarak her ayrıntıya dikkat eden bir yönetmenle olmak seni hem daha özenli yapıyor hem de her şeyi konuşabileceğini hissettiriyor. Sahneleri çekerken bunun çok faydasını görüyoruz.

Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Karakterimin adı 'Vezir'. Karslı ailesinin yanında yetişmiş, kendi ailesini hatırlamıyor bile. 'Zülfikar Karslı'nın sağ kolu, en güvendiği adamı. 'Vezir' de bu güvene layık olmak için her şeyi yapmaya hazır. Yalnız biri. Kendini ön plana atmaktansa geride kalıp daha derin bir gücü elimde tutmayı tercih etmiş biri. REKLAM Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyirciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? Ben seyircinin diziyi seveceğini düşünüyorum. Normalde tersi çıkar hep söylediklerimin ama bu sefer olacağına inanıyorum. Konusu ve görüntüleri kesinlikle ilgi çekici olacak, her karakterin hikâyesinin merakla bekleneceğini düşünüyorum. Sadece ana konu değil yan konular da oldukça keyif verecek bence. Otogar insanların ilişkilerini, konumlanmalarını, dizinin dünyasının kurallarını, enerjisini belirleyen gerçekten önemli bir oyun kurucu. Türkiye’deki bütün seslerin buluşabildiği, karşılaşabildiği bir mekân. Otogar ayrılmak demek, kavuşmak demek, bir şeyden kaçmak demek, bir şeye doğru koşmak demek, saklanmak demek. Bu anlamda da dinlenecek çok hikâye var 'Veliaht’ta. Tansu Biçer Bora Akkaş (Zafer Karslı)

'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Senaryoyu okurken, kadroyu ve yönetmeni duyduğumda çok mutlu oldum, çok heyecanlandım; ama en büyük heyecanım, 'Zafer’i oynayacak olmaktı. Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? 'Zafer Karslı', onun adına tahin edilen, veliahtı olduğu hayatının başlarında; yaşadığı korkunç bir olay, bir travma yüzünden yaralanmış, korkuları, derin kırgınlıkları olan bir adam. Ölümden, dışarıdan, tanımadığı insanlardan hatta yeniliklerden bile korkan biri. Ailesi onun için güvenli bir alan yaratmış fakat biz ilk bölümden itibaren Zafer’in gerçek olmayan bu hayatının da yavaş yavaş parçalanan hikayesini izleyeceğiz. Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıran bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyiriciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? Otogar her insanın yolunun geçtiği, geçeceği bir yerdir. Çeşitlidir, ahenktir. Herkesin kendi hayatından bir şeyler bulabileceği zengin bir hikaye anlattığımızı düşünüyorum tıpkı otogarlar hatta yolculuk için toplanılan her yer gibi. Bora Akkaş Erdem Şenocak (Beyazıt Kurtaran) 'Veliaht'tan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu? Senaryoyu okuduğunuzda neler düşündünüz? Sorunun cevabı içinde aslında... Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim, bu işi seçmemde en önemli etkendi senaryo. Her karakterin katmanlı bir hikâyeye sahip olduğu, bu hikâyelerin son derece organik biçimde birbirine geçtiği titizlikle örülmüş bir metin ortaya çıkarmış Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer. Bu senaryoyu, hayranlık duyduğum oyuncularla ve televizyonda çok önemli işlere imza atmış yönetmen Sinan Öztürk’le birlikte hayata geçirecek olmak da benim için büyük bir şans diye düşündüm. Ayrıca belli ki uzun süre bu senaryo üzerinde çalışmış olan Faro ekibinin aynı titizliği çekim sürecinde de göstereceğine olan inancım seçimimde etkili oldu.

Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Ben Karslı ailesinin damadını, yani 'Zülfikar Ağa’nın kızı 'Derya'nın kocası 'Beyazıt’ı oynuyorum. 'Beyazıt', karısının gölgesinde yaşayan; zekâsını ve enerjisini onun hizmetine sunmuş biri. En belirgin özelliği bence esnekliği. Bu sayede, sert erkeklerin dünyası olan otogarda onlar kadar sert olmasa da varlık gösterebiliyor. Aynı esnekliği, karısıyla ilişkisinde de görüyoruz; klasik bir koca ya da erkek figürü olmaktan uzak. Ancak bu esneklik, kimi zaman aşağılanmalara sessiz kalacak ölçüde bir omurgasızlığa da varabiliyor. Otogar herkesin yolunun geçtiği bir mekan, birçok farklı dünyayı ve hikâyeleri içinde barındıra bir yer. Bu dizinin merkezinde olması sizce nasıl bir katkı ve farklılık sağlıyor? Seyiriciyi sizce nasıl bir dizi bekliyor? Başta dediğim gibi senaryo, otogardan bağımsız olarak da güçlü ve çok sayıda hikâyeyi barındırıyor. Otogar bence öncelikle görsel olarak çok etkileyici. 'Veliaht' bu sayede televizyonda bugüne kadar görmediğimiz derecede yüksek bir gerçeklik duygusu ve görsel zenginlik sunacak diye düşünüyorum. Biz otogar çekimlerinde şimdiden deneyimliyoruz bunu, umarım ekrana da aynı şekilde yansır. Dizinin merkezinde otogar olduğu için şu anda senaryoda elbette otogarla ilgili birçok hikaye var. Ancak şu ana kadar hayal dahi etmediğimiz başkaca otogar hikâyeleri de zaman içinde senaryoya eklenecektir. Çünkü otogar en iyi senaristin en iyi senaryosundan daha ilginç hikâyeler barındırma potansiyeline sahip.

Erdem Şenocak