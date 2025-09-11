KFC Türkiye pazarına geri dönüyor

HD Holding, dünyanın en büyük kızarmış tavuk markası KFC ile stratejik bir franchise iş birliği yaptığını duyurdu.

Açıklamada "Bu ortaklık sayesinde KFC’nin küresel gücü ve hızlı servis alanındaki liderliği, HD Holding’in yerel operasyonel uzmanlığıyla birleşerek Türk tüketicilerin KFC’nin dünyaca ünlü kızarmış tavuğunu ve yüksek kalite standartlarını yeniden deneyimleyebilmesini sağlayacak" denildi.

Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla 300'ü aşkın restorandan oluşan bir portföye sahip olan HD Holding, KFC'nin Türkiye'de yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak.

1989’dan bu yana Türkiye'de bulunan KFC, HD Holding ile yapılan bu iş birliğiyle ülke genelindeki marka varlığını güçlendirmeyi ve KFC tutkunları için misafir deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

HD Holding ve KFC, ülke genelinde KFC restoranlarının açılmasını planlarken, ilk şubelerin 2025’in sonuna doğru hizmete girmesi öngörülüyor.

KFC'NİN TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞI

Yum! Brands Ocak 2025'te, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini duyurmuştu.

Açıklamada "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" denilmişti.