İzmir'de olay, Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam yaşandı. Edinilen bilgiye göre R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ÜÇ KİŞİ SİLAHLA VURULDU

AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN CAN VERDİ

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

KATİL ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından kaçan zanlı R.G., ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu. Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor.