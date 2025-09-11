Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ece Seçkin'i tehdit eden kişi hakkında ev hapsi kararına devam - Magazin haberleri

        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi hakkında ev hapsi kararına devam

        Şarkıcı Ece Seçkin'i ile eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S, önceki gün polis tarafından yakalanmıştı. 'Israrlı takip' ve 'Tehdit' etmekle suçlanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması ve ev hapsi kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. İtirazı reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi

        Giriş: 11.09.2025 - 15:17 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ece Seçkin ile pilot eşi Çağrı Terlemez polis merkezine, bir süredir A.U.S. tarafından takip ve tehdit edildiklerini bildirerek şikâyeti olmuştu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Gözaltına alınan şüpheli A.U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        REKLAM

        EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKMAMA YASAĞI

        Hakimlik, şüpheli hakkında ev hapsi içerek "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı. İşlemlerin ardından şüpheli serbest kaldı.

        İTİRAZ REDDİLDİ

        Şüphelinin serbest kalmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebinden bulundu. İtirazı inceleyen hakimlik Başsavcılığın itirazını reddederek, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Bu kararın ardından savcılık üst mahkemeye başvurarak şüphelinin tutuklanma talebinde bulunabileceği belirtildi.

        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ece Seçkin
        #Çağrı Terlemez

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Habertürk Anasayfa