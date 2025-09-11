Bölgelerimizde ve 3 büyük kentte sıcaklık... Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hafta sonunda az bulutlu bir havanın hakim olacağını açıkladı. İşte bölgelerimiz ve üç büyük kentte beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
DOĞU KARADENİZ VE TRAKYA'DA YAĞIŞ VAR
AA'daki habere göre yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi.
MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.
ANKARA VE İSTANBUL 28, İZMİR 32 DERECE
Çelik, sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 27-28, İzmir'de ise 32-33 derecelerde seyredeceğini ifade etti.