Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!

Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'nin bahçesine kadar motosikletli iki şüpheli tarafından takip edilen Sezai Gülmez, silahlı saldırıya uğradı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre kolundan yaralanan Gülmez hastanede tedavi altına alınırken saldırganlar Beyoğlu'nda yakalandı. 13 gün önce evine düzenlenen silahlı saldırıda şoförü yaralanan Gülmez, "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" demişti.

Olay, saat 13.15 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanı sahibi olan ve daha önce birçok kez silahlı saldırıya uğrayan Sezai Gülmez, hastane kantini ihalesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından çalıntı motosikletle takip edildi. Aracından inerek yönetim binasına doğru yürüyen Gülmez, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Gülmez, yönetim binasına sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülmez, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

REKLAM SALDIRGANLAR BEYOĞLU'NDA YAKALANDI Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin çalıntı motosikletle kaçtığını belirledi. Kısa sürede tespit edilen A.K. ve Ş.D. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.'nin 11 suç kaydı olduğu, yapılan üst aramasında ise 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 13 GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, daha önce de Sarıyer'deki evinde silahlı saldırıya uğramış, olayda şoförü bacağından yaralanmıştı. 31 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından Gülmez, “Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" ifadelerini kullanmıştı. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği olaya ilişkin şu açıklamada bulundu: "11.09.2025 Perşembe günü saat 13.15 sıralarında motosikletli iki kişi, takip ettikleri S.G. (Çeşitli suçlardan 16 adet suç kaydı mevcut) isimli kişiye Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi önünde ateş açmıştır. Açılan ateş sonucu S.G. isimli kişi kolundan yaralanmış olup, ateş açan şüpheliler, çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Yaralı S.G. hastanede tedavi altına alınırken, A.K. (çeşitli suçlardan 11 suç kaydı mevcut) ve Ş.D. isimli 2 saldırgan emniyet ekiplerimiz tarafından Beyoğlu ilçesinde yakalanmıştır. Zanlıların üst aramalarında, bir adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmiştir."