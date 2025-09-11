Habertürk
        Belçikalı gazeteci, Domenico Tedesco'yu HT Spor'a anlattı: Dominant bir futbol oynatıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Belçikalı gazeteci, Domenico Tedesco'yu HT Spor'a anlattı: Dominant bir futbol oynatıyor!

        Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmış ve olaylı bir ayrılık yaşamıştı. VoetbalNieuws'tan Belçikalı gazeteci Stephan Calander, Domenico Tedesco'nun ayrılığını, güçlü ve zayıf yanlarını, Belçika Milli Takımı'nda yaşadığı olayları HT Spor'dan Özer Çak'a anlattı

        Giriş: 11.09.2025 - 15:16 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:16
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası Tedesco son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 709 gün görevde kalmıştı. Milli takımla toplamda 24 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 12 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 1.75 puan ortalaması tutturdu.

        VoetbalNieuws'tan Belçikalı gazeteci Stephan Calander, Domenico Tedesco'nun ayrılığını, güçlü ve zayıf yanlarını, Belçika Milli Takımı'nda yaşadığı olayları HT Spor'dan Özer Çak'a anlattı.

        "DEĞİŞİKLİK YAPMAKTAN KORKMAYAN GENÇ BİR TEKNİK ADAM ARIYORLARDI"

        Tedesco'nun Belçika Milli Takımı'nın başına geçiş sürecini değerlendiren Calander, "Belçika'nın “Altın Nesil”i, 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir performansın ardından elendi. Roberto Martinez'in ardından, değişiklik yapmaktan korkmayan genç bir teknik direktör arıyorlardı. Yeni yetenekleri ve oyuncuları denemek isteyen biri. Tedesco da en ideal aday gibi görünüyordu. Bu yüzden o tercih edildi." ifadelerini kullandı.

        "YENİ OYUNCULAR VE YETENEKLER GÖZ ARDI EDİLDİ"

        Stephan Calander, Tedesco'nun Belçika Milli Takımı'ndaki form düşüklüğü hakkında ise "Tedesco, Belçika ile harika bir başlangıç yaptı. Dünya Kupası elemeleri mükemmel geçti ve büyük ülkelere karşı bile aldığı sonuçlar iyiydi. Ancak bir noktada Belçika'nın “Altın Nesil” oyuncularına takılıp kaldı. Yeni oyuncular ve yetenekler göz ardı edildi. Tabii ki, Thibaut Courtois ile de büyük bir tartışma yaşandı ve Courtois, Tedesco'nun teknik direktörlüğünde milli takımda oynamayı reddetti. Bu durum Tedesco'nun peşini hiç bırakmadı ve felaketle sonuçlanan Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'nden sonra herkes Belçika'nın farklı bir şeye ihtiyacı olduğunu anladı." dedi.

        MİLLİ TAKIMDA YAŞADIĞI OLAYLAR: COURTOIS, DE BRUYNE

        "Tedesco, Belçika Milli Takımı'ndaki görevine başladığında sakin ve açık görünüyordu, ancak baskı artmaya başlayınca artık o kadar emin görünmüyordu. Belçika medyasına göre giderek gerginleşiyordu. Courtois olayı kötü bir karar oldu. Real Madrid'in kalecisi Belçika için 100. maçına çıkacaktı ve sadece bir maç için de olsa kaptan olmasını bekliyordu. Bu gerçekleşmedi ve Courtois kendinin takdir edilmediğini hissetti. Tedesco olanları kamuoyuna açıklayıp tüm suçu Courtois'ya yükleyince durum patlak verdi. Courtois, Tedesco'nun açıklamasına şaşırdı ve Tedesco teknik direktör olduğu sürece milli takımdan emekli olmaya karar verdi. Courtois olayı sonrasında, Belçika'nın Uluslar Ligi'nde Fransa'ya yenilmesiyle durum daha da kötüleşti. Kaptan Kevin De Bruyne, maç sonrası yaptığı patlayıcı röportajda Tedesco'yu ve takım arkadaşlarının kötü performansını eleştirdi. Medya da De Bruyne'nin milli takımdan ayrılmayı düşündüğünü yazdı. Tedesco'nun De Bruyne röportajından sonra hiçbir şey yapmaması bir dönüm noktası oldu. Tedesco'nun sonu yaklaşıyordu..."

        "DOMİNANT BİR FUTBOL OYNATIYOR"

        Tedesco'nun dominant bir oyun oynattığını aktaran Belçikalı gazeteci, "Tedesco Belçika'da çok iyi bir başlangıç yaptı ve güçlü taktiklerle iyi bir takım kurabilme yeteneğine sahip. Dominant bir futbol oynayabiliyor ama baskı arttığında kontrolü kaybetmiş gibi görünüyor. Neredeyse panikliyor ve yeni ve gelecek vaat eden yeteneklere şans vermek yerine tamamen “eski” oyunculara güveniyor. Bence Tedesco, büyük kişilikleri olan dünya çapında oyuncuları yönetmeye alışkın değil, çünkü Belçika'da görev yaptığı süre boyunca Courtois ve De Bruyne ile kavga etti. O zamanlar Belçika milli takımının en büyük iki yıldızıydılar. Ancak o hala genç bir teknik direktör ve belki de Belçika'daki deneyimi ona yüksek baskı altında zor durumlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda bazı dersler vermiştir." ifadelerini kullandı.

        "YILDIZ OYUNCULARIN İDARESİ KONUSUNDA İYİLEŞTİRMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR"

        İtalyan teknik adamın Belçika'dan ayrılmasının nasıl yorumlandığını da aktaran Calender, "Tedesco'nun görevden alınması çoktan gecikmişti. Belçika taraftarları ve medyası uzun zamandır onun ayrılmasını öneriyordu. Durum, Belçika'nın başka seçeneği kalmayacağı bir noktaya geldi. Farklı bir yol izlemek zorundaydılar. Takım, Uluslar Ligi'nde küme düşmenin eşiğindeydi ve Belçika Futbol Federasyonu, Euro 2020'den hemen önce Tedesco'nun sözleşmesini yenilemekle hata yaptığını biliyordu. Tedesco'nun bir süre daha teknik direktör olarak kalmasının tek nedeni, onu kovmaya karar vermeleri halinde Tedesco'ya ödemek zorunda kalacakları yüksek tazminat gibi görünüyordu. Evet, Tedesco'nun Belçika milli takımında çok kötü bir deneyim yaşadığı doğru. Courtois ve De Bruyne gibi bazı durumları farklı şekilde ele alabilirdi, ancak iyi başlangıcı, teknik direktör olarak niteliklere sahip olduğunu kanıtlıyor. Bence daha çok (en iyi) oyuncuların yönetimi ve idaresi konusunda iyileştirilmesi gereken şeyler var. Özellikle milli takımda, oynamak için sadece birkaçını seçmek ve seçilmeyen birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratmak zorundasınız. Bence bir ulusun baskısı sonunda Tedesco için çok fazla oldu. Fenerbahçe'de mükemmel bir başlangıç yapması gerektiğini düşünüyorum, çünkü Türkiye'de José Mourinho gibi büyük bir ismin izinden gitmenin baskısı çok büyük." sözlerini sarf eti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
