        Erin Ataman: Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 12 Dev Adam'ın başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan ile benzer özelliklere sahip olduklarını belirterek, iyi mücadele ederek maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

        Giriş: 11.09.2025 - 20:10 Güncelleme: 11.09.2025 - 20:10
        • 1

          A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde karşılaşacakları Yunanistan ile benzer özelliklere sahip olduklarını belirterek, iyi mücadele ederek maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

          Ataman, millilerin Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          Çok ciddi bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Ergin Ataman, "Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        • 3

          Yunanistan'ın organize bir şekilde hızlı hücumlarla sonuca gittiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, "Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız." diye konuştu.

        • 4

          "POTA ALTINDA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

          Ergin Ataman, pota altında Yunanistan'dan daha güçlü olduklarını kaydetti.

          Sahada iki kaliteli takımın mücadele edeceğini vurgulayan Ataman, "Pota altında Alperen'in şampiyonada gösterdiği performans bir güç olarak gösteriliyor. Giannis Antetokounmpo pota altında Alperen kadar etkili değil. Daha çok yüzü dönük, açık sahada çok etkili. Pota altında daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim. Ömer Faruk, Adem ve Sertaç'ı da kullanacağız." şeklinde görüş belirtti.

        • 5

          "CEDİ'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

          Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Polonya ile oynadıkları maçta sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını aktardı.

          30 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren deneyimli başantrenör, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          "MAÇIN İÇİNDE OLAN TÜRK TARAFTARI BEKLİYORUM"

          Karşılaşmada taraftar desteğinin önemine de dikkati çeken Ergin Ataman, şu görüşleri paylaştı:

          "Tarihi bir yarı final. Türkiye'deki heyecan ve sizlerin heyecanı takıma da yansıyor ve bir rahatlık yaratabiliyor. Oyunculara bunun bizi tatmin etmemesi gerektiğini, buraya madalya için geldiğimizi ve tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledim. Sahada 2 kaliteli kadro mücadele edecek. Saha dışında da hangi tarafın daha çok oyunun içinde olacağını göreceğiz. Taraftarlarımızın sürekli olarak destek vermesini bekliyorum. İyi ama daha çok seyreden bir taraftar topluluğumuz var. Yarın maçın içinde olan bir Türk taraftarı bekliyorum."

        • 7

          "BU TARZ BİRÇOK MAÇTA KOÇLUK YAPTIM"

          Tarihi bir maça çıkacaklarının altını çizen Ataman, "Türkiye'de yarın milyonlar ekran başında olacak. Yunanistan'da da 7-8 milyon insan ekran başında olacak. Bir Türk-Yunan derbisi. Ben heyecanlı değilim. Bu tarz birçok maçta koçluk yaptım. Sadece sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah kazanırsak onun coşkusunu ayrıca yaşarız." ifadelerini kullandı.

        • 8

          Son olarak Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis'in yıldız oyuncuları Giannis Antetokounmpo'ya fazla hücum faul çalındığına yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine Ergin Ataman, "Hakemler daha dikkatli olmalı. Oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonada birçok pozisyonda hakemlerin NBA starlarına karşı hücum faullerde biraz tutuk kaldıklarını görüyorum. Bu sadece Giannis için değil içeri dalan tüm NBA oyuncuları için geçerli." diye konuştu.

        • 9
