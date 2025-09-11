ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiği açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bölge görevlisi Robert Bowles, düzenlenen basın toplantısında, Kirk'ün öldürülmesinde kullanılan silahın ele geçirildiğini, bunun, "yüksek güçlü, sürgülü bir tüfek" olduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu tüfeğin, saldırganın kaçtığı ormanlık bir alanda bulunduğunu belirten Bowles, silahın FBI laboratuvarlarında inceleneceğini söyledi.

Bowles ayrıca, analiz için ayakkabı izi, avuç içi izi ve ön kol izlerinin alındığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleşen saldırının failinin "bir üniversite kurumuyla bağlantılı olabileceği" ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

Mason, "Şu anda pek fazla ayrıntı paylaşmıyoruz ama yakında paylaşacağız. Şu anda paylaşmıyoruz ama o kişi üniversite çağında gibi görünüyor." dedi.

Şüpheliye ait olduğu düşünülen iyi kalitede video görüntülerine sahip olduklarını söyleyen Mason, soruşturma devam ettiği için bu görüntüleri şimdilik paylaşmayacaklarını belirtti. Mason, "Şahıs kampüse kısa bir mesafeden ulaştı. Kampüse, merdivenlerden çatıya kadar çıkışını ve bir atış alanına giden yolu takip ederek girişini izledik. Atıştan sonra, binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayıp kampüsten kaçarak bir mahalleye girdiğini takip edebildik." dedi. KAMUOYUNDAN YARDIM İSTENDİ Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Salt Lake City, silahlı saldırıyla bağlantılı olarak kimliği belirlenmeye çalışılan kişiyi bulmak için kamuoyundan yardım istedi. REKLAM FBI ayrıca, zanlıların yakalanması için bilgi veren kişilere 100 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025 ​​​​​​​Charlie Kirk'ün öldürülmesi ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı. ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu. REKLAM Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu. ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu. Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.