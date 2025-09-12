Okyanusun derinliklerinde yeni keşif: Çıkıntılı salyangoz balığı

Okyanusun en derin çukurlarında hayatta kalabilmek, hayvanlar için olağanüstü uyumlar gerektiriyor: Basınca dayanabilen jölemsi bir vücut, yol gösteren biyolüminesans özellikler ve zifiri karanlıkta kamuflaj sağlayan saydam bir renklenme. Bu özellikler çoğu zaman derin deniz canlılarına adeta 'uzaylı' bir görünüm kazandırıyor.

Ancak okyanusun yeni keşfedilen derin deniz balığı, 'çıkıntılı (Bumpy) salyangoz balığı', okyanusun derinliklerinin ürkütücü olmadığını kanıtladı.

3 YENİ TÜR KEŞFEDİLDİ

New York Times'ta yer alan habere göre bilim insanları pembe rengiyle oldukça sevimli sayılabilecek çıkıntılı salyangoz balığının da aralarında bulunduğu üç yeni derin deniz salyangoz balığı türünün keşfedildiğini duyurdu.

New York Eyalet Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Mackenzie Gerringer, tür için "Oldukça sevimli" diyerek, derin deniz canlılarının 'canavar' olduğu algısına karşı çıktığını belirtti.

Gerringer ve ekibi örnekleri inceledi ve keşiflerini ağustos sonunda Ichthyology & Herpetology dergisinde yayımladı.

Keşif sırasında elde edilen görüntüler, 2019'da Alvin adlı insanlı ve Doc Ricketts adlı uzaktan kumandalı araçlarla, Kaliforniya kıyılarından yaklaşık 100 kilometre açıkta, Monterey Kanyonu'nun derinliklerinden çekildi. Balıkların hepsi 3 bin metreden daha derinlerde bulundu. Araştırmacılar bu örneklerin fiziksel özelliklerini ve genetik yapılarını diğer bilinen türlerle karşılaştırdı ve her birinin yeni bir tür olduğunu ortaya koydu. GÖZLERİ İRİ, RENGİ PEMBE VE OLDUKÇA SEVİMLİ Sevimli çıkıntılı salyangoz balığı, bir insan eli genişliğinde, yetişkin bir dişiydi. Yuvarlak kafası, iri gözleri ve belirgin pembe bir renge sahipti. REKLAM Gerringer, balıkların son derece narin görünmelerine rağmen bu kadar zorlu koşullarda yaşayabilmelerini "güzel ve ilginç" bulduğunu söyledi ve ekledi: "Bu balıklar, buzdolaplarımızdan bile daha soğuk bir ortamda yaşıyor." FARKLI ORTAMLARDA YAŞAYAN KÜÇÜK TUZLU SU BALIKLARI Dünya üzerindeki en büyük yaşam alanı olan derin deniz, okyanus tabanının yüzde 80'inden fazlasını kaplıyor. Salyangoz balıkları gelgit havuzlarından derin denize kadar farklı ortamlarda yaşayan küçük tuzlu su balıkları olarak tanımlanıyor.

Mariana Çukuru'nda yaşayan salyangoz balığı, 8.000 metreden fazla derinlikle bilinen en derin balık türü rekorunu elinde tutuyor. Salyangoz balıkları, yaklaşık 450 tanımlanmış türle oldukça geniş bir aile oluşturuyor; bunların büyük kısmının son 20 yılda keşfedildiği biliniyor.