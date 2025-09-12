Habertürk
        Haberler Gündem Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara'ya kritik uyarı | SON DAKİKA HABER

        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!

        Ankara'da, dün sabah ve akşam meydana gelen 4.1 ile 3.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, "Dağdemir-Kalecik/Ankara'da 4.1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.09.2025 - 09:49 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:09
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün sabah saat: 08.24'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin, 11 kilometre derinliğindeki depremde, Çandır ve Dağdemir mahallelerinde bazı kamu binaları ve evler hasar gördü.

        BAŞKENT'TE 1 GÜNDE 2 DEPREM

        Ardından ise akşam saat: 20.28'de, 3.5 büyüklüğünde, artçı bir sarsıntı yaşandı. Üst üste yaşanan iki deprem, Başkentlileri korkuturken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi.

        "7'YE VARAN DEPREM ÜRETEBİLİR"

        Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4.1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun" dedi.

