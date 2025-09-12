Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Neredeyse her evde buzdolaplarını renklendiriyorlar... Peki magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?

        Neredeyse her evde buzdolaplarını renklendiriyorlar... Peki magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?

        Buzdolaplarının olmazsa olmaz süsleri haline gelen magnetler, aslında oldukça yakın tarihte hayatımıza girdi. Bir dönemin reklam aracı olarak başlayan bu renkli parçalar, zamanla anıların saklandığı koleksiyon objelerine dönüştü. İşte magnetlerin şaşırtıcı serüveni…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 14:00 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mutfakların en küçük ama en dikkat çeken detaylarından biri: buzdolabı magnetleri. Günümüzde her evde görülen bu objeler, geçmişten günümüze hem işlevsel hem de duygusal anlamlar taşıyor. Peki, magnetlerin tarihi nereden başlıyor?

        BUZDOLABI MAGNETLERİNİN TARİHÇESİ

        Buzdolabı magnetleri, günümüzde neredeyse her evde rastlanan küçük ama dikkat çekici objelerden biri. Hem dekoratif bir unsur hem de işlevsel bir not tutucu olarak kullanılan bu magnetlerin tarihi, aslında oldukça yakın bir geçmişe dayanıyor. İnsanların buzdolaplarını süsleme fikri, 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı.

        REKLAM

        İLK MAGNETLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

        Buzdolabı magnetleri ilk kez 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlandı. O dönemlerde şirketler, markalarını tanıtmak için magnetleri promosyon ürünü olarak dağıtıyordu. Hem ucuz üretilebilmesi hem de evlerde her gün görülebilecek bir yerde bulunması, magnetlerin reklam amaçlı hızla yayılmasını sağladı.

        EVLERİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI

        1970’li yıllardan itibaren magnetler sadece reklam aracı olmaktan çıkıp koleksiyon ürünü haline geldi. İnsanlar farklı şehirlerden, ülkelerden veya özel etkinliklerden magnetler alarak buzdolaplarında biriktirmeye başladı. Bu küçük objeler, zamanla seyahatlerin bir hatırasına ve anıların biriktirildiği minik panolara dönüştü.

        DEKORASYON VE KİŞİSELLEŞTİRME

        Magnetlerin bu kadar yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri, insanların evlerini kişiselleştirme isteği oldu. Birçok kişi, buzdolabının üzerini anılar, fotoğraflar veya notlarla doldurarak mutfaklarını daha sıcak bir hale getirdi. Böylece magnetler sadece işlevsel değil, aynı zamanda duygusal bir anlam da kazandı.

        KOLEKSİYONCULAR İÇİN ÖZEL BİR DÜNYA

        Bugün magnetler sadece mutfak süsü değil, aynı zamanda ciddi bir koleksiyonculuk alanı. Dünyanın birçok yerinde buzdolabı magnetleri koleksiyoncular tarafından biriktiriliyor ve hatta takas ediliyor. Bazı nadir magnetlerin koleksiyon piyasasında yüksek fiyatlara satıldığı bile biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        İnternetten bomba ve silah yapımı mercek altında
        İnternetten bomba ve silah yapımı mercek altında
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Habertürk Anasayfa