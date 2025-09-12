Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!

        Aksaray'da, evin önünde yaşanan tartışma sırasında önce komşuları 26 yaşındaki Kuddusi Altıparmak'ı, ardından kardeşi 9 yaşındaki Umut ve annesi 41 yaşındaki Medine Tan'ı tabancayla vurup, intihara kalkışan 19 yaşındaki Ömer Can Tan, hayatını kaybetti. Tan'ın annesi Medine Tan ile kardeşi Umut'un durumlarının da ağır olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da olay, dün saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak’ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan (19), tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı (26) tabancayla elinden yaraladı.

        Ömer Can Tanla, hayatını kaybetti.
        Ömer Can Tanla, hayatını kaybetti.

        ANNESİ VE KARDEŞİNİ DE VURDU

        DHA'daki habere göre Tan, ardından kardeşi Umut Tan’ı başından ve annesi Medine Tan’ı başından ve omuzundan tabancayla vurduktan sonra namluyu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 4 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        SALDIRGAN ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

        Hastanede tedavileri süren yaralılardan Ömer Can Tan sabaha karşı hayatını kaybetti.

        Tan’ın annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Habertürk Anasayfa