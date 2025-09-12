Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da transfer bitti artık gözler sahada! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da transfer bitti artık gözler sahada!

        Bu sezon öncekilere kıyasla az ama öz transfer yapan Galatasaray'da gözler artık sahada. 18 kişilik geniş bir rotasyon kuran yönetim Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren bir Galatasaray bekliyor.

        Giriş: 12.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:54
        • 1

          Şampiyonluğu üst üste üç sezondur kimseye kaptırmayan Galatasaray'da gözler artık Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş durumda.

        • 2

          Geçen sezon kıyısından dönülen Devler Ligi'nin yeni formatına ilk defa katılacak sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde taraftarını tatmin etmeyi başardı.

        • 3

          Muslera ve Mertens dışında ilk 11'den kaybı bulunmayan Galatasaray geçen sezonların aksine daha az ama daha yüksek maliyetli transferler yaptı.

        • 4

          Kaleye Uğurcan Çakır'ı transfer eden Cimbom savunmaya ise Sacha Boey'u da andıran eklemeyle Wilfried Singo'yu transfer etti.

        • 5

          Geçen sezon Avrupa maçlarında üretkenlik problemi yaşanırken Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane buna çözüm olması için kadroya katıldı.

        • 6

          Galatasaray'ı üst üste üçüncü şampiyonluğuna taşıyan Victor Osimhen rekor bedelle yuvada tutulurken sarı-kırmızılılar Dries Mertens'in boşluğunu da İlkay Gündoğan'la doldurdu. 

        • 7

          Singo, Osimhen ve Sane, Galatasaray'ın bu yaz başında oluşturduğu listenin başındaki isimler olurken Uğurcan ve İlkay da yerli listelerinin en üstünde yer alıyordu.

        • 8

          Sadece bu yaza Türk futbol tarihinin en pahalı üç transferini sığdıran Galatasaray yönetimi artık Avrupa'da ses getiren günlerin dönüşünü iple çekiyor. 

        • 9

          Geçen sezon dar rotasyonla mücadele eden Okan Buruk'un ise bu sezon 18 kişilik rotasyonla eli rahatlamış durumda.

