        Samsun haberleri: Asaf 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!

        Samsun'da, evlerinin bahçesinde koltuğun üzerine çıkıp, kurulu olan salıncağın ipini boynuna dolayarak sallanmak isterken asılı kalan 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan, hayatını kaybetti. Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 13:17 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:28
        Samsun'da olay, 11 Eylül’de Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Eymen Asaf Özcan (3), evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi.

        BOŞLUKTA ASILI KALDI

        DHA'daki habere göre Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı.

        KARDEŞİ ANNESİNE HABER VERDİ

        Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.’ye (26) haber verdi. G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan’ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

        ACI OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti. Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
