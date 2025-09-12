Habertürk
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık

        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık

        ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu hayatını kaybeden Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün katiliyle ilgili, "Sanırım onu yakaladık. Bugün duyuru yapacaklar" açıklamasını yaptı.

        Giriş: 12.09.2025 - 15:15 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:31
        ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün önce bir suikast sonucu hayatını kaybeden Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün katilini yakaladıklarını duyurdu.

        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Haberi Görüntüle

        Fox News'e demeç veren Trump, "Sanırım onu yakaladık. Ellerinde katil olduğunu düşündükleri biri var. Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti. Şüpheli, polisin kontrolünde bulunuyor. Bugün duyuru yapacaklar. Umarım ölüm cezası alır" dedi.

        Kirk'ün öldürüldüğü Utah eyaletinde ölüm cezası yasal olarak mevcut.

        Ayrıntılar geliyor...

        Yazı Boyutu
