İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP kararı gerekçesi

Buna karşılık, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir hakkında yapılan “görev gaspı / icra edilemezlik” tespit talebi kabul edilmedi.YSK ayrıca, siyasi parti kongrelerinde ilçe seçim hâkiminin yetkisinin “esas olarak seçim günü ve seçim sonrası işlemlerle sınırlı” olduğunu hatırlatarak, beş ilçede kongre sürecini durduran ilçe seçim kurulu kararlarını “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iptal etti. Buna karşılık, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir hakkında yapılan “görev gaspı / icra edilemezlik” tespit talebi kabul edilmedi.

“İlçe seçim kurulları kongre durduramaz”

Gerekçede, ilçe seçim kurullarının görev alanının; delege listelerinin ilanı ve itirazı, seçim günü gözetimi, tutanakların düzenlenmesi ve seçim sonuçlarına yapılacak itirazların kesin olarak karara bağlanmasıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Bu sınırın dışında kalan, kongreyi tümden askıya alma veya durdurma kararlarının tam kanunsuzluk niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Böylece Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de kongreleri durduran yazılar iptal edildi.

“Yetki gaspı sayılamaz” CHP, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbirin maddi-hukuki icrasının imkânsız olduğu ve bunun görev gaspı anlamına geldiğini ileri sürmüştü. YSK ise bu talebi reddetti. Gerekçede, seçim öncesi işlemler ve kongrelerin seçim dışı gündemleri bakımından adli yargının yetkili olduğu, bu kapsamda verilen tedbirlerin de Anayasa m.138 çerçevesinde yetki gaspı sayılamayacağı kaydedildi. REKLAM YSK’nın çizdiği sınır ve içtihat vurgusu Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca ilçe seçim hâkiminin yetkisinin dar kapsamlı olduğu hatırlatıldı. Ayrıca 2006/277 sayılı YSK kararına atıf yapılarak, siyasi parti kongrelerinde seçim kurullarının yalnızca seçim işlemleriyle sınırlı bir “gözetim” görevi bulunduğu, kongrelerin tümden iptali ya da ertelenmesi gibi kararların bu sınırın dışında olduğu tekrarlandı. YSK ne karar vermişti? YSK’nın 5 Eylül’de aldığı 2025/302 sayılı kararla; • Olağan kongre sürecini durduran beş ilçedeki yazılar “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kaldırıldı. • Böylece Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de kongrelerin kaldığı yerden devam etmesi sağlandı.

• Ancak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin il yönetimi ve kurultay sürecine ilişkin verdiği tedbir tartışmaları adli yargı zemininde sürecek. YSK, bu başlıklara müdahil olmadı. GEREKÇELİ KARARDA KRİTİK VURGU YSK gerekçeli kararında, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili, Yerel seçimler ve Halkoylamalarının kendisi dışında başka bir merci tarafından incelenemeyeceğini vurguladı. Bu vurgu, özellikle son dönemde dillendirilen, “Mahkemeler kongreleri durdurabiliyorsa ya da çağrı heyeti gibi tedbir kararlarına imza atabiliyorsa, yarın seçimleri de iptal edebilir” eleştirilerine yanıt niteliğinde oldu. YSK, bu gerekçeyle seçimlerin tek ve nihai karar merciinin kendisi olduğunu açık biçimde ortaya koydu.