        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti

        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek üzere "Doğu Nöbeti" misyonunun devreye alınacağını duyurdu.

        Giriş: 12.09.2025 - 19:12 Güncelleme: 12.09.2025 - 19:19
        
        Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlâl etmesi sonrası, NATO'nun yeni önlemler alacağının işareti verilmişti.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla "Doğu Nöbeti" misyonunun devreye alınacağını duyurdu.

        Rutte, karara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Rusya'nın pervasızlığının arttığına dikkat çekerken, "İhlal kasıtlı olsun ya da olmasın, Rusya NATO hava sahasını ihlâl etmiştir." dedi.

        Rutte, ilgili misyon uyarınca; Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerin katılım göstereceğini bildirdi.

        Rutte ayrıca, Rusya'nın ihlâline karşılık ABD'nin verdiği tepkiden ise memnun olduğunu dile getirdi.

        ABD Başkanı Trump ihlâle ilişkin olarak "Rusya'nın dronlarla Polonya hava sahasını ihlâl etmesi ne demek oluyor? İşte başlıyoruz." demişti.

        "Kremlin prova yapıyor"
        Trump bir diğer açıklamasında ise olayın bir hata olabileceğini belirtirken, durumdan memnun olmadığını dile getirmişti.

        Avrupa'dan da söz konusu ihlâle dair tepkiler gelmişti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, durumun kasıtlı olarak gerçekleştiğini belirtmiş ve "Bu insansız hava araçları açıkça bu rotaya yönlendirilmiş." demişti.

        Fransa Dışişleri Bakanlığı da olaya tepki göstererek, Rusya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı ve ihlâlin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

