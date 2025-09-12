Habertürk
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu - İş-Yaşam Haberleri

        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

        Tekfen'in KAP açıklamasında Can Holding'in, Tekfen Holding'deki hisselerine el konulduğu belirtildi. Açıklamada "Toplamı yüzde 17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır" denildi

        Giriş: 12.09.2025 - 14:30 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:30
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Tekfen Holding'in Kap'taki özel durum açıklamasında Can Holding'in, Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konulduğu bildirildi.

        KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile;

        Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır.

        Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirim yapılmıştır."

