        Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu! | Dış Haberler

        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!

        Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu" denildi. Rus tarafı, barış müzakerelerinin Avrupa tarafından engellendiğini öne sürdü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 13:53 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:27
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Kremlin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin durdurulduğunu açıkladı.

        Rusya, Avrupa ülkelerini müzakere sürecini engellemekle suçladı:

        "İletişim kanalları yerinde ve işliyor. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma fırsatına sahipler. Ancak şimdilik bir duraklama olduğunu söylemek daha doğru olur"

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Rus tarafı barışçıl diyalog yolunu sürdürmeye hazır olmaya devam ediyor. Ancak Avrupalıların bunu engellediği gerçeği gerçekten de doğru" açıklamasını yaptı.

        Ayrıntılar geliyor...

