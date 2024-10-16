Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarına skor katkısı sağladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarına skor katkısı sağladı

        Fenerbahçe'nin futbolcuları milli takım aralarında gösterdikleri performansla dikkati çekti. Dzeko, En-Nesyri, Szymanski ve İrfan Can Kahveci milli takımlarına gol katkısı verirken, Livakovic ise oyundan atıldı. İşte Fenerbahçeli futbolcuların milli ara performansı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçeli futbolcular, milli arada ülkelerine büyük katkı sağladı. Gösterdikleri performansla göz dolduran sarı-lacivertli oyuncular, kaydettikleri goller ile milli takımlarında beğeni topladı.

        Ligde bu sene istediği süreleri henüz alamayan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım’da sergilediği performansla alkış aldı. Mert Müldür, Türkiye’nin Karadağ’ı yendiği maçta 11’de başladı. Samet Akaydin ise İzlanda karşılaşmasının son dakikalarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekipte, Sebastian Szymanski Polonya Milli Takımı’nda, Edin Dzeko Bosna Hersek Milli Takımı’nda, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat da Fas Milli Takımı’nda ve Dominik Livakovic Hırvatistan Milli Takımı’nda önemli mücadelelere çıktılar.

        REKLAM

        AÇILIŞLAR İRFAN CAN KAHVECİ’DEN

        İrfan Can Kahveci, A Milli Takım’da Karadağ maçında oyuna sonradan dahil olurken, İzlanda karşısında ilk 11’de yer aldı. Karadağ karşılaşmasında oyuna 63’üncü dakikada dahil olan İrfan Can, 69’uncu dakikada kaydettiği golle milli takıma galibiyeti getirdi. İzlanda karşılaşmasına ise ilk 11’de başlayan İrfan Can, 62’nci dakikada attığı şık gol ile İzlanda karşısında skoru eşitleyen golü kaydetti.

        AMRABAT 2 MAÇTA TAM SÜRE ALDI, EN-NESYRİ GOL ATTI

        Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda 12 Ekim ve 15 Ekim’de Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen Fas, 2 maçtan da galibiyet ile ayrılarak, 12 puanla B Grubu'nda lider olarak yer alıyor. Sofyan Amrabat iki maçta da ilk 11’de başlarken, Youssef En-Nesyri ilk maça yedek kulübesinden dahil olurken, ikinci maçta ilk 11’de yer aldı. Dün deplasmanda Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup eden Fas’ta 50’nci dakika Youssef En-Nesyri penaltıdan takımının 3’üncü golünü kaydetti.

        EDIN DZEKO’NUN GOLÜ YETERLİ OLMADI

        UEFA Uluslar A Ligi Grup 3’te yer alan Bosna Hersek, evinde Almanya’yı konuk etti. Deniz Undav’ın 30'uncu ve 36’ncı dakikada attığı 2 golle geriye düşen Bosna Hersek’te 70’inci dakikada kaptan Edin Dzeko, gol atmasına rağmen yeterli olmadı ve maç 2-1 sonuçlandı.

        SEBASTIAN SZYMANSKI GOL ATTI, LIVAKOVIC OYUNDAN ATILDI

        UEFA Uluslar A Ligi Grup 1’de yer alan Polonya ve Hırvatistan, dün akşam saatlerinde Stadion Narodowy Stadı’nda karşı karşıya geldi ve maç 3-3 bitti. Fenerbahçe’de takım arkadaşı olan Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic maçlara ilk 11’de başladı.

        Polonya Milli Takımı forması giyen Szymanski 68’inci dakikada ceza sahası dışından şık bir gol atarak maçın skorunu belirleyen golü buldu.

        Hırvat kaleci Livakovic ise 76’ncı dakikada ceza sahası dışında Lewandowski’ye yaptığı faulden sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Habertürk Anasayfa