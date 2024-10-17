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        Haberler Ekonomi Emlak Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi: Uymayana ceza kesilecek - Emlak Haberleri

        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi: Uymayana ceza kesilecek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut ya da iş yerini kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmelerini zorunlu hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 08:52 Güncelleme: 17.10.2024 - 08:52
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        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
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        Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellef olmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka ve PTT üzerinden yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

        CEZAİ İŞLEM UYGULANABİLECEK

        Yeni karara göre elden kira almaya devam eden mülk sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanabilecek. Buna göre, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.

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