Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi: Uymayana ceza kesilecek

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Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellef olmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka ve PTT üzerinden yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANABİLECEK

Yeni karara göre elden kira almaya devam eden mülk sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanabilecek. Buna göre, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.