Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya CNN: ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçiminden önce İran'a saldırmasını bekliyor | Dış Haberler

        CNN: ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçiminden önce İran'a saldırmasını bekliyor

        İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına İsrail'in nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. Ancak CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinden önce İsrail'in İran'a saldıracağını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 07:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li yetkililerin, 5 Kasım'da yapılacak Amerikan başkanlık seçimlerinden önce İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesini bekledikleri iddia edildi.

        CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar İsrail'in harekete geçebileceği öne sürüldü.

        ABD'li yetkililer, İran'a nasıl bir karşılık verileceği konusunda İsrail'de halen aktif bir tartışmanın sürdüğünü ancak 5 Kasım'daki seçime kadar bu saldırının gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

        Aynı yetkililer, olası İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas" olduğunu belirtti.

        REKLAM

        İsrail'in İran'a muhtemel bir saldırısının ABD siyasetini yakından ilgilendireceği vurgulanırken, özellikle seçimlere yakın bir zamanda Orta Doğu'da büyüyecek bir çatışma görüntüsünün Washington'da güçlü bir yansımasının olabileceği kaydedildi.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.

        ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlalinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israi
        #iran
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Habertürk Anasayfa