Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı ilk kez görüntülendi
Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, ilk kez görüntülendi
- 1
Oğuzhan Koç, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açarak gönlünü Hazal Subaşı'na kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
- 2
Geçtiğimiz günlerde Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları, sosyal medyadan yayımladıkları fotoğraflarla ele vermişti.
- 3
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, ilk kez birlikte görüntülendi.
-
- 4
"DAHA GENİŞ BİR ZAMANDA KONUŞURUZ"
Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, sorularımıza kaçamak cevaplar verdi. Koç, ilişkinin nasıl başladığı yönündeki sorumuza; "Onları daha geniş bir zamanda konuşuruz" dedi.
- 5
"BİZ DE BERKAY'DAN ÖĞRENDİK"
"İlişkiyi Berkay Şahin'den öğrendik" şeklindeki cümlemize Oğuzhan Koç, esprili bir şekilde; "Vallahi biz de Berkay'dan öğrendik" karşılık verdi.
- 6
"HER ŞEY YOLUNDA"
Oğuzhan Koç ayrıca, evlilikle ilgili sorular karşısında; "Her şey yolunda" demekle yetindi.
-
- 7
Oğuzhan Koç, yeni sevgilisi Hazal Subaşı'nın elini bir an olsun bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
- 8
Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.
- 9
Keyiflerinin yerinde olduğu görülen çiftin, o anları objektiflere böyle yansıdı.
-