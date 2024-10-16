Hasan Yalnızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dün hayatını kaybeden Hasan Yalnızoğlu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı
Uzun süredir Pankreas kanseri tedavisi gören dansçı, sporcu, model ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu, dün akşam Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hayatını 49 yaşında kaybeden Hasan Yalnızoğlu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesine; başta ailesi olmak üzere arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostu Hasan Yalnızoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Ünlü oyuncu, vefat eden arkadaşının ailesine taziyede bulundu.
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