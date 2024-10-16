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Antalya Havalimanı'nda pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina (28) tarafından terk edildiği tespit edildi.

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ YAPTIRIYORDU DHA'da yer alan habere göre bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile hızlı bir şekilde pasaport kontuvarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

ANNE İLE KIZI GÖZALTINA ALINDI Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. REKLAM

BEBEK VE ŞÜPHELİ ANNE TEDAVİYE ALINDI Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina, dün akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.