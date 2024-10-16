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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadının burnunu kırmıştı! İfadesi alındı serbest | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadının burnunu kırmıştı! Görevden alınmıştı! İfadesi alındı serbest!

        Kırşehir'de, Kaman Ceviz Festivali'nde, Sefo konserini dinlemeye giden ve yer tartışması yüzünden Melih Ünlüer tarafından darp edilen Fatma Banu Çoban soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Genç kadının burnuna yumruk atarak kırdığı belirtilen AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in ifadesi alındı. Gözaltına alınan Ünlüer ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ünlüer bu olaydan sonra AK Parti'deki görevinden alınmıştı

        Giriş: 16.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:45
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        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
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        Kırşehir'de olay, 13 Ekim'de, Kaman ilçesinde düzenlenen Kaman Ceviz Festivali'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, konserde yer yüzünden çıkan tartışmada Fatma Banu Çoban’a yumruk atarak burnunu kırdığı belirtilen Melih Ünlüer, şikayetin ardından gözaltına alındı.

        İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

        Yaşanan olayla ilgili ifadesi alınan Ünlüer, daha sonra serbest bırakıldı. Ünlüer'in ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Burnu kırılarak kanlar içinde kalan Fatma Banu Çoban, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı. Ameliyat sonrası, genç kadın taburcu oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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        KONSERDE NE OLMUŞTU?

        Fatma Banu Çoban, akrabalarıyla Sefo'nun konserini dinlemek için 13 Ekim günü festivale gitti. Konserde ön taraflarda boşluk bulan genç kadın, o boşluğa adımını atmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Önce bir kadın Çoban'a, "Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz" dedi. Ardından araya giren kadının kocası, Çoban'a yumruk attı. Çoban'ın yüzüne yumruk atan kişinin AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer olduğu belirlendi. Burnuna aldığı darbeyle yere yığılan Çoban'ın yüzü kanlar içinde kaldı. Olay polise bildirildi.

        5 AY SONRA 2. KEZ AMELİYAT OLACAK

        Melih Ünlüer ile eşi bu sırada festival alanından ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekibi, çağrılan ambulansla Çoban'ı hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan incelemede genç kadının burnu kırıldığı görüldü ve ameliyata alındı. Aldığı darbe sonucu nefes almakta zorlanan Çoban, ilk ameliyatla rahat nefes almaya başladı. Genç kadın 5 ay sonra ikinci kez ameliyata alınacak.

        AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in, bu olaydan sonra görevinden alındığı bildirildi.

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        #Melih Ünlüer
        #Son dakika haberler
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