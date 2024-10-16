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Kırşehir'de olay, 13 Ekim'de, Kaman ilçesinde düzenlenen Kaman Ceviz Festivali'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, konserde yer yüzünden çıkan tartışmada Fatma Banu Çoban’a yumruk atarak burnunu kırdığı belirtilen Melih Ünlüer, şikayetin ardından gözaltına alındı.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI Yaşanan olayla ilgili ifadesi alınan Ünlüer, daha sonra serbest bırakıldı. Ünlüer'in ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Burnu kırılarak kanlar içinde kalan Fatma Banu Çoban, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı. Ameliyat sonrası, genç kadın taburcu oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. REKLAM

KONSERDE NE OLMUŞTU? Fatma Banu Çoban, akrabalarıyla Sefo'nun konserini dinlemek için 13 Ekim günü festivale gitti. Konserde ön taraflarda boşluk bulan genç kadın, o boşluğa adımını atmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Önce bir kadın Çoban'a, "Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz" dedi. Ardından araya giren kadının kocası, Çoban'a yumruk attı. Çoban'ın yüzüne yumruk atan kişinin AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer olduğu belirlendi. Burnuna aldığı darbeyle yere yığılan Çoban'ın yüzü kanlar içinde kaldı. Olay polise bildirildi.

5 AY SONRA 2. KEZ AMELİYAT OLACAK Melih Ünlüer ile eşi bu sırada festival alanından ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekibi, çağrılan ambulansla Çoban'ı hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan incelemede genç kadının burnu kırıldığı görüldü ve ameliyata alındı. Aldığı darbe sonucu nefes almakta zorlanan Çoban, ilk ameliyatla rahat nefes almaya başladı. Genç kadın 5 ay sonra ikinci kez ameliyata alınacak. AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in, bu olaydan sonra görevinden alındığı bildirildi.