        Spor yazarları, Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi!

        Spor yazarları, Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi!

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek adını play-off'lara yazdırdı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:27
        • 1

          Spor yazarları, Türkiye-Bulgaristan maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

        • 2

          "MİLLİ TAKIM BÜYÜK BİR ADIM ATTI"

          İbrahim Yıldız (Habertürk): Milli Takım Bulgaristan’ı bir kez daha yenerek Dünya Kupası’na katılma yolunda büyük bir adım attı. Bursa seyircisinin gösterdiği ilgi, milli maçın atmosferini olumlu yönde etkiledi. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonlar vardı. Kenan, Kerem ve Yusuf yüzde yüz diyebileceğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Şimdi, İspanya maçımız var. Deplasmanda oynayacağız. Bizim amacımız iyi bir oyun sergilemek. İlk maçtaki farklı yenilgiyi unutturmak olacak.

        • 3

          "TAM MOTİVE OLMAMIZI ENGELLEDİ"

          Levent Tüzemen (Sabah): Milli Takım, Bulgaristan maçına zaten play-off'a kalarak çıktı. Maç öncesi "Bulgarlar'ı farklı yenersek, Gürcüler de İspanya'yı geçerse, biz de İspanyolları deplasmanda farklı yenersek lider olur Dünya Kupası'na gideriz" söylemleri hikâye yazmaktı. Merih Demiral'ın "Hepimiz İspanya maçını bekliyoruz" yorumu gereksizdi. Bu hikâyeler, A Milli Takım'ın Bulgarlar'a karşı tam motive olmalarını bence engelledi.

        • 4

          "TEK EKSİK SON VURUŞLARDI"

          İlker Yağcıoğlu (Takvim): Dün gece sahada öyle bir Türkiye vardı ki, skordan bağımsız olarak rahatlıkla söyleyebilirim: Gerçekten çok iyi bir Milli Takımımız var. Özellikle ilk 45 dakikada Bulgaristan'a karşı ortaya konan oyun, adeta kedinin fareyle oynadığı bir görüntü sundu. İki kanat da etkiliydi ama özellikle Kenan'ın bulunduğu taraf, temposuyla ve dinamizmiyle oyunu sürekli rakip yarı sahaya yıktı. Tek eksik ise aradığımız son vuruşlardı. Kenan'ın bire bir kaldığı pozisyonlarda yaptığı çalımlar, tribünlere olduğu kadar ekrana bakanlara da keyif verdi.

        • 5

          "SANTRFOR OLSA DAHA İYİ OLURDU"

          Ali Gültiken (Sabah): İkinci yarı skorun verdiği güven ve rahatlık, grupta netleştirdiğimiz pozisyonumuzun verdiği güven duygusuyla oyun biraz daha rölantiye dönse de yakaladığımız pozisyonu değiştirmedi. Milli Takımımız birçok bölgede alternatifleri olan bir kadroya sahip ama santrfor bölgesinde nerede olursak olalım gözlerimiz yine daha etkili bir pozisyon oyuncusunu arıyor. Çünkü santrfor farklı özellikleri olan bir bölge. Bu tür maçlarda burada bir eksiklik hissi yaşamıyoruz ama 'Olsa daha iyi olurdu' duygusunu da içimizde yaşıyoruz. Dün gece Milli Takımımız Dünya Kupası yolunda aldığı bu galibiyetle hem hedefini hem de ülkemizin beklentisini bir adım daha yukarıya çıkarttı.

        • 6

          "GOL YOLLARINDA ZORLANABİLİRİZ"

          Ercan Taner (Sözcü): En iyisini tabii ki Montella bilir ama kanat ortalarında ‘gerçek bir santrfor’dediğimiz oyuncu tipini arıyor takımımız zaman zaman. Kornerler veya serbest vuruşlarda stoperlerin kafa vurmasına veya ön ya da arka direğe sürpriz koşu yapacak oyunculara kalıyor işimiz. Katı savunma yapan ve hiç çıkmayan takımlara karşı gol yollarında zorlanabiliriz.

        • 7

          "İKİNCİ SINIF OLMAK YAKIŞMAZ"

          Gürcan Bilgiç (Sabah): Montella ve Bizim Çocuklar artık ilk 10'un içindeki rakiplere karşı, "Buradayız" demek zorunda. İspanya maçında kendi tartılarına çıkacaklar. Bu kadroya ikinci sınıf olmak yakışmaz. Bu jenerasyonun kendi tartısını yapması için iyi bir taktik yönetime ihtiyacı var. Montella değiştirmeyi ve koruduğu kadrosu ile farklı olmayı başarmalı. Bu çocuklar da bunu hak ediyor, biz de...

        • 8

          "KEREM BU DA KAÇAR MI?"

          Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Kerem Aktürkoğlu, maç boyunca sürekli golle burun buruna geldi. İkinci yarıda Oğuz'un bir ortası vardı ki Kerem'e... İzlerken 'Kerem, bu da kaçar mı?' demekten kendimi alamadım. Bizim bir türlü yapamadığımızı Bulgar futbolcu Chernev kendi kalesine attığı golle yaptı. İspanya'ya karşı deplasmanda kazanmaya gideceğiz ama bir gerçek var ki... İspanya Avrupa'nın en iyisi... Dünya Kupası yolunda Play-Off'u garantiledik. Biz de Dünya Kupası'na Play-Off'tan gideriz...

        • 9
        Habertürk Anasayfa