İsrailliler, hükümetin 7 Ekim'deki başarısızlıklarının araştırılması için komisyon kurulması talebiyle gösteri düzenledi

Times of Israel gazetesinin haberinde ise protestoların, ülke genelinde devam eden daha geniş bir hareketin parçası olduğu ifade edildi.

Haberde, protestocular tarafından devletin saldırıyı ele alış biçimindeki "başarısızlığın" araştırılması için bağımsız ve resmi bir komisyon kurulmasının talep edildiği bildirildi.