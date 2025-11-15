Habertürk
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!

        Malatya'da kaybolan 50 yaşındaki Hüseyin Bağatur'un cinayete kurban gittiğini 6 Şubat depremi ortaya çıkardı. Bağatur'un öldürülüp gömüldüğü, üzerine de ev yapıldığı belirlendi. O bina, depremde yıkılınca şüphe üzerine polisin yaptığı kazıda cinayet 10 yıl sonra aydınlatıldı

        Giriş: 15.11.2025 - 13:24 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:04
        Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, 2014 yılında kaybolan ve 2024 yılında cansız bedeni 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılan metruk bir binanın temelinde bulunan Hüseyin Bağatur (50) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

        Hüseyin Bağatur, başından silahla vurulup öldürüldü.
        Hüseyin Bağatur, başından silahla vurulup öldürüldü.

        CESEDİ GÖMDÜLER ÜZERİNE EV YAPTILAR

        Hüseyin Bağatur’un öldürüldükten sonra götürülüp araziye gömüldüğü, daha sonra üzerine temel atılarak ev yapıldığı ortaya çıktı. Evin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonrası şüphe üzerine emniyet ekiplerinin yaptığı kazıyla 10 yıl sonra cinayet olayı aydınlatıldı.

        ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİNE DAVA

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedi kaybolduktan 10 yıl sonra ortaya çıkan ve kafasına kurşun sıkılarak öldürüldüğü tespit edilen Bayram Bağatur’un öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrasında eski eşi Hediye Geçen (53), sevgilisi olduğu ileri sürülen Ali Rıza Türker (45) ve Ali Rıza Türker’in kardeşi Bayram Türker (39) hakkında “Tasarlayarak Öldürme” suçundan cezalandırılmaları talebiyle hazırladığı iddianame ile açtığı davanın ilk duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

        HUZURDA SAVUNMA YAPMAK İSTEDİLER

        Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi’nde bulunan tutuklu sanıklar Ali Rıza Türker, Bayram Türker ve Hediye Geçen, SEGBİS üzerinden katıldı. Sanıklar, SEGBİS üzerinden savunma yapmayacaklarını, mahkeme huzurunda savunma yapmak istediklerini söyledi.

        "ANNEM KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMADI"

        Bayram Bağatur’un oğlu Harun Bağatur, mahkemedeki ifadesinde, babasının genelde Malatya dışında çalıştığını kaydederek, “Şehir dışına gittiğinde arada konuşuyorduk ama gittiği illeri söylemezdi. Dedem vefat ettiğinde babam cenazeye gelmeyince şüphelendik. Kendi kardeşleriyle de konuşmaması bizi ayrıca şüpheye düşürdü. Annem de bir süre sonra bu durumu sorgulamaya başladı. Annem, boşandıkları için yasal olarak kayıp başvurusunda bulunamayınca halam gelip başvuruda bulundu” dedi.

        Bayram Bağatur’un oğlu Kürşat Bağatur da mahkemedeki ifadesinde babasının kaybolduğu dönemde 13-14 yaşlarında olduğunu belirterek, “Babamla evden birlikte çıktığımızı hatırlıyorum. Babamla durağa kadar yürüdük. Bu babamı son görüşümdü. Babamın bizi bırakıp gittiğini düşündüm. Sonra annem, dedemi arayarak ‘Gitti, gelmiyor’ dedi” beyanında bulundu.

        "ANNEMİN İLİŞKİNİSİ SORUŞTURMADA ÖĞRENDİK"

        Bayram Bağatur’un kızı Hazal Bağatur ise mahkemede şunları söyledi: “Kendisiyle en çok iletişim kuran bendim. Babam kaybolunca, dedeme söyledik ama üzerine düşmedi. Daha sonra Zahide halamı arayıp durumu ilettik. Halam Malatya’ya gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Annem ile Ali Rıza arasındaki ilişkiyi soruşturma aşamasında öğrendik.”

        Mahkeme Heyeti, sanıkların Malatya’ya getirilerek mahkeme heyeti önünde ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
