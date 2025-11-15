Habertürk
Habertürk
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ

        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da, fenomen oyuncu 43 yaşındaki Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.'yi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darp etti. Olayın ardından Ünlü, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ünlü, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Ünlü ifadesinde, "İsmail N.'nin hesaplarda usulsüzlük yaptığını fark ettim. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Kendimi beyzbol sopasıyla savunmak durumunda kaldım" dedi. Öte yandan Ünlü'nün eşini darp ettiği ve çocuğunun ayakkabılarını parçaladığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı

        Giriş: 15.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:05
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        İstanbul Beyoğlu'nda olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bahadır Ünlü (43), restoranında çalışan İranlı İsmail N.’ye hırsızlık yaptığını öne sürerek tekme ve yumruklarla saldırdı.

        ÇALIŞANINI HAVAYA KALDIRIP YERE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre çalışanı havaya kaldırıp yere çarpan Ünlü, daha sonra beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Dakikalarca süren saldırıyı kendi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Ünlü’nün, araya girmeye çalışanları ittiği ve darp etmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

        RESTORANI MÜHÜRLENDİ

        Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespiti üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. Mekân gerekli incelemenin ardından mühürlenmiştir" denildi.

        'KASTEN YARALAMADAN' TUTUKLANDI

        Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bahadır Ünlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        "ÜSTÜME YÜRÜDÜ, SOPAYLA KENDİMİ SAVUNDUM"

        Cezaevine gönderilen Bahadır Ünlü’nün ifadesi ortaya çıktı. Ünlü ifadesinde, "Ben yaklaşık tam tarihini hatırlamamakla birlikte 3-4 ay önce Tomtom Mahallesi’ndeki işletmemde İranlı çalışanın ismini İsmail N. olarak bildiğim bende herhangi bir iletişim numarası olmayan şahıs işletmemde farklı gün ve tarihlerde hesaplarda usulsüzlük yaptığını farkettim.

        "KENDİMİ SAVUNMA DURUMUNDA KALDIM"

        Şahsa neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda şahıs bunu reddederek üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Daha sonra aramızda arbede yaşandı. Ben de kendimi bahse konu işletmede dekor olarak bulunan beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım. Tarafımıza izlemiş olduğumuz videodaki şahıs benim. Bu şekilde karşınızda olduğum için pişmanım" dedi.

        "MÜHRÜ KİMİN KIRDIĞINI BİLMİYORUM"

        Ünlü, "Ben de bugün yani 13 Kasım günü saat 22:00 sıralarında işletmeme gelen sivil polisler yapmış oldukları çalışmalarda işletmemin mühürlü olduğunu söylediler ve belediye başvurusu için belediyeye başvurmuştum ancak hala onaylanmadı. Bu süre zarfında işletmemde çalışmaya devam ettim. Mührü kimin kırdığını bilmiyorum. Bu konuyla alakalı üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

        EŞİNİ DARP ETTİ, ÇOCUĞUNUN AYAKKABISINI PARÇALADI

        Diğer yandan Bahadır Ünlü’nün sosyal medya platformunda açtığı bir canlı yayında, eşine vurduğu ve saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Ünlü’nün çocuğunun gözü önünde ayakkabılarını parçaladığı anlar da kameraya yansıdı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
