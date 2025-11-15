Habertürk
        Haberler Dünyadan 'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte: Herkes Trump'ın yakınları gibi olmak istiyor

        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte: Herkes Trump'ın yakınları gibi olmak istiyor

        Trump çevresiyle anılan ve bir trende dönüşen 'Mar-a-Lago yüzü', gizli dokunuşları değil, görünür estetik müdahaleleri makbul kılıyor. Güzellik standartlarını yenileyen bu akım, Ivanka Trump, Melania Trump, Kristi Noem gibi isimlerden ilham alıyor

        Giriş: 15.11.2025 - 00:03 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:03
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Belli olmayacak şekilde yapılan estetik dokunuşların daha makbul olduğu inancı, yeni bir estetik furyasıyla yıkılıyor. Yani, "Acaba estetikli mi, doğal güzel mi?" diye tereddütte kaldığımız Hollywood ünlülerinin kusursuz görünümleri artık geçmişte kalacak gibi görünüyor. 'Mar-a-Lago yüzü', ABD'de yeni trend. Bu estetik akımının adı, Donald Trump'ın Florida eyaletindeki 'Mar-a-Lago' adlı malikanesinden geliyor. Tahmin edileceği üzere, Trump ve çevresindekilere ait bir tercihi temsil ediyor.

        'Mar-a-Lago yüzü' estetik trendinde, daha belirgin kozmetik işlemlerle, doğal olmayan bir güzellik standardının peşinden koşuluyor. ABD'den gelen haberlere göre, Trump'ın ocak ayında ikinci kez Beyaz Saray'a çıkmasından bu yana, Washington'da estetik cerrahi talebinde artış yaşandı.

        Lauren Sanchez
        Lauren Sanchez
        Amerikalı muhafazakârlar ve Cumhuriyetçiler arasında popüler hale gelen bir estetik cerrahi ve moda trendinden bahsediyoruz. Genellikle Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kendine özgü görünümüne göre modellenen, yüz hatları ve estetik cerrahi iyileştirmelerinin anlaşılır şekilde göründüğü bir hali ifade ediyor 'Mar-a-Lago yüzü'.

        Kristi Noem
        Kristi Noem

        Bu estetik trendi, sıkı ve dolgun yanaklar, dolgun dudaklar, pürüzsüz bir cilt, güçlü bir çene hattı, belirgin kaşlar, belirgin bir saç çizgisi ve bembeyaz dişlerle karakterize edilen bir güzellik anlayışını içeriyor. Bu görünüme ulaşmak için insanlar; diş kaplaması, botoks, yüz germe, göz kapağı ameliyatı gibi bir dizi cerrahi işlemden geçiyor. Bu görünüşteki değişimin, 'çekici astlarını tercih ettiği' düşünülen bir başkanı memnun etme arzusundan kaynaklandığı görüşü yaygın.

        Akıma ait en önemli örneklerden birinin Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem olduğu söyleniyor. 53 yaşındaki Noem'in geçen yıl Trump yönetiminde üst düzey bir göreve gelebilmek için dişlerini düzelttirdiği bile konuşulmuştu. Ocak ayında bakan olarak atandı.

        Donald Trump'ın yılın başında yapılan yemin töreninde, eşi Melania Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Jeff Bezos'un eşi Lauren Sanchez, birbirlerinden metrelerce uzakta dursalar da aralarındaki benzerlikleri fark etmemek imkansızdı. Ciltleri cilalı bir mermer gibi parlıyordu, görünüşleri modern kozmetik biliminin elleriyle şekillendirilmişti. Trump'ın yörüngesindeki birbirine benzeyen kadınlardan bir diğeri de sözcü Margo Martin'di.

        Melania Trump
        Melania Trump

        'Mar-a-Lago yüzü' akımına ilham veren bir numaralı isim olarak anılan Ivanka Trump, estetik ameliyat geçirip geçirmediği konusunda hiçbir zaman yorum yapmadı; ancak eski ve yeni fotoğraflar, her şeyi söylüyor. Burnundaki çıkıntıyı daraltmak için ve yüzüne simetri kazandırmak için çenesine estetik yaptırmış olduğu anlaşılan Donald Trump'ın kızının, aşırı beyaz ve kusursuz görünen dişlerine de kaplama yaptırdığı tahmin ediliyor. Yanaklarından yağ aldırma, elmacık kemiklerine ve dudaklarına dolgu da Ivanka Trump'ın 'Mar-a-Lago' görünümünü tamamlıyor.

        First Lady Melania Trump'a gelince... Hiç yüz germe ameliyatı geçirdi mi? Kesin olarak bilinmiyor. Kendisine göre, yanıt "hayır". Ancak kesin olan şey, burun estetiği, botoks, dolgu ve diş kaplama ile 'Mar-a-Lago yüzü'nü temsil ettiği gerçeği...

        Bir plastik cerrahın tahminlerine göre Donald Trump estetik operasyonlara eşinden bile daha fazla para harcadı. ABD'de ünlü plastik cerrah Dr. Gary Motykie, Trump ailesinin zaman içinde çeşitli tedavilere yaklaşık 1 milyon dolar harcadığını tahmin ettiğini açıklamıştı. Trump'lardan hiçbirini tedavi etmemiş olmasına rağmen plastik cerrah, Trump'ın saç çizgisinin gerilemesini gidermek için kapsamlı bir ameliyat geçirdiğini tahmin etmişti. Saç ekimi, saç çizgisi yükseltme ve flep tekniği ameliyatlarla birlikte birden fazla saç ameliyatı ve diş estetiğine dair tahminlerini aktarmıştı.

        Ivanka Trump
        Ivanka Trump

        İşte bu Trump çevresi görünümü, plastik cerrahi trendi olarak son dönemde yaygınlaştı. California Üniversitesi'nde cinsiyet çalışmaları profesörü olan Juliet Williams'a göre, 'Mar-a-Lago yüzü' politik. Çünkü tüm kadınlara, değerlerinin erkekler için çekiciliklerine bağlı olduğunu söylüyor. Bu nedenle 'Mar-a-Lago yüzü', sadece bir güzellik ideali değil, kadınların toplumsal değerini erkek onayına bağlayan siyasal bir mesaj olarak öne çıkıyor.

        'Mar-a-Lago yüzü', görünür estetik müdahalelerle siyasetin, kültürün ve güzellik algısının iç içe geçtiği yeni bir dönemin simgesi olarak tartışılmaya devam edecek.

