        A Milli Takım'ın rakibi Bulgaristan!

        A Milli Takım'ın rakibi Bulgaristan!

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar maçtan en az 1 puanla ayrılması halinde play-off'a kalmayı garantileyecek. A Milliler'in teknik direktörü Vincenzo Montella, kritik mücadelede sahaya süreceği 11'i ise büyük ölçüde netleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:14
        • 1

          A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5’inci maçında yarın saat 20.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcılıklarını ise Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.

        • 3

          Türkiye, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde 9 puanla grupta ikinci sırada. Puanı bulunmayan Bulgaristan grubun son sırasında yer alırken, 4’te 4 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Ay-yıldızlılar, yarınki mücadeleden puan alması halinde mart ayında oynanacak play-off’ta mücadele etmeyi garantileyecek.

        • 4

          MİLLİ TAKIM 964 GÜN SONRA BURSA’DA MAÇ OYNAYACAK

          Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşılaşmasıyla birlikte 964 gün sonra Bursa’da maç oynayacak. Milliler, Bursa’daki son maçında EURO 2024 Elemeleri’nde 28 Mart 2023’te Hırvatistan’ı konuk etmiş ve rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

        • 5

          GRUP LİDERLERİ DİREKT DÜNYA KUPASI’NDA, İKİNCİLER PLAY-OFF OYNAYACAK

          2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından 16 takım, Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Avrupa Elemeleri’nde gruplarını ilk sırada bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak.

        • 6

          12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımla toplamda 16 takımın mücadele edeceği play-off sonrasında ise 4 takım daha Dünya Kupası’na gidecek. Play-Offlar, 2026 Mart ayının son haftasında oynanacak.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarınki mücadelede kalede eldivenleri Uğurcan Çakır’a emanet edecek. Savunma hattını; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturması beklenen İtalyan teknik adam, orta sahada Hakan Çalhanoğlu-İsmail Yüksek ikilisini bozması bozmayacak. Sağ kanatta Barış Alper, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız’a şans vermeyi planlayan Montella’nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu olacak.

        • 8
        Yazı Boyutu
