        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!

        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!

        Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Bahar'ın, 2 buçuk ay önce de bir uçak kazası yaşadığı ve mucize eseri kurtulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:31
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar’ın kullandığı yangın söndürme uçağı geçen 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı.

        Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar, kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Haberi Görüntüle
