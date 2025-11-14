İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber! | Son dakika haberleri

Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar’ın kullandığı yangın söndürme uçağı geçen 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı.

Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar, kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

