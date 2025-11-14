Dehşet anı kamerada! Tekerlekli sandalyeyle metrobüs yoluna düştü!
İstanbul'da Cevizlibağ Metrobüs Durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen 57 yaşındaki Hüseyin C.'ye metrobüs çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada metrobüsün içindeki 2 yolcu da yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
İstanbul'da kaza, dün saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye (57) çarptı.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüsün çarptığı anlar yer aldı.