        Galatasaray'da kiralanan oyuncularda son durum ne? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kiralanan oyuncularda son durum ne?

        Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunun çoğunluğunu korurken, gelecek planlarında yer almayan veya gelişmesi gereken oyuncularını da kiralık olarak gönderdi. Peki sarı-kırmızılılardan sezonu başka takımlarda geçirmek için ayrılan futbolcular ne yaptı? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 13.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 13.11.2025 - 09:58
        • 1

          Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, gelecek planları arasında yer almayan futbolcuları da kiralık olarak gönderdi.

        • 2

          Peki bu futbolcular şu ana kadar gittikleri takımlarında ne yaptı? İşte sarı-kırmızılıların kiraladığı oyuncuların performansları...

        • 3

          BERAT LUŞ

          Galatasaray altyapısından yetişen ve sezon başında Esenler Erokspor'a kiralanan Berat Luş, fazla forma giyememesine karşın adından söz ettirdi.

        • 4

          18 yaşındaki kanat oyuncusu takımı adına, 13 maçta 5 gol - 2 asistlik katkı sağladı ve 650 dakika sahada kaldı.

        • 5

          ELIAS JELERT

          Championship temsilcisi Southampton'a kiralanan Elias Jelert, forma şansı bulmakta zorlanan isimler arasında...

        • 6

          Danimarkalı sağ bek 4 maçta forma giyerken sadece 169 dakika sahada kaldı. İngiliz ekibinin 8.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor.

        • 7

          NICOLO ZANIOLO

          İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, burada 14 maça çıktı ve 677 dakikada 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

        • 8

          Çizme temsilcisinin İtalyan yıldızı 10 milyon Euro'ya veya 5 milyon Euro + gelecek satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor.

        • 9

          CARLOS CUESTA

          Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, yeni takımına çok iyi başlamasına rağmen sakatlıklardan dolayı bazı maçları kaçırdı.

        • 10

          Kolombiyalı stoper, 10 maçta 823 dakika süre alırken, 1 gollük katkı sağladı. Brezilya temsilcisinin 26 yaşındaki stoperi 5.75 milyon Euro'ya satın alma hakkı var.

        • 11

          VICTOR NELSSON

          Daha fazla forma giymek için Galatasaray'la yol ayrımına giden Victor Nelsson, Hellas Verona'da takımın vazgeçilmezi oldu.

        • 12

          Ligde 11 maçın tamamında 990 dakika sahada kalarak istikrarı sağlayan Danimarkalı stoperin, 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

        • 13

          *Wilfried Zaha ve Przemyslaw Frankowski'nin opsiyonları zorunlu olduğu gerekçesiyle listeye dahil edilmemiştir.

        Yazı Boyutu
