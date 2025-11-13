Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 13 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 13.11.2025 - 07:30
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

