Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel ACI HABER! Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit - Son dakika şehit haberi | Son dakika haberleri

        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit

        Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.11.2025 - 07:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" açıklaması yapıldı.

        20 ASKER ŞEHİT OLDU

        Uçuş ekibiyle birlikte uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Açıklamada, "Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

        20 şehit için taziye mesajları!
        Haberi Görüntüle

        ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

        Düşen uçakta bulunan 20 askerin isimleri belli oldu.

        Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

        Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

        Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

        Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

        Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

        Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

        Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

        Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

        Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

        Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

        Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

        Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

        Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

        Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

        Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

        Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

        Hava Başçavuş Ramazan Yağız

        Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

        Hava Başçavuş Akın Karakuş

        Hava Başçavuş Burak Özcan

        27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

        Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.

        Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

        DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

        MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." denildi.

        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Haberi Görüntüle

        İNCELEME BAŞLADI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Haberi Görüntüle
        Acı haberler şehit ailelerine verildi
        Acı haberler şehit ailelerine verildi
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Habertürk Anasayfa