Ünlüler: Milletimizin başı sağ olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. Olayın ardından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Tarkan: Askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Rabia Soytürk: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Ümit Erdim: Azerbaycan'dan kalkış yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askerî kargo uçağının Gürcistan sınır bölgesinde kaza yapması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Yılmaz Erdoğan: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Ceyda Ateş: Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Ebru Gündeş: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

Mustafa Ceceli: Azerbaycan'dan ülkemize doğru ilerlerken Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağımızda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Başımız sağ olsun, Türkiye’m.

Celil Nalçakan: Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Bahar Şahin: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

Yasemin Sakallıoğlu: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Manifest: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Çağla Şıkel: Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Ajda Pekkan: Askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Derin bir üzüntü içindeyim, milletimizin başı sağ olsun.

BKM: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askerî kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Hande Yener: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yalın: TSK C-130 askeri uçağımızın Gürcistan'da geçirdiği kazayı büyük üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Emre Altuğ: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Hülya Koçyiğiy: Bugün yüreklerimiz bir kez daha yandı... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan tüm evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.

İbrahim Tatlıses: Gürcistan hava sahasında askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yüce milletimize başsağlığı diliyorum.

Muazzez Ersoy: Askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.